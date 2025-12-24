16 yaşındaki çocuk iş yeri kurşunladı! O anlar kamerada

İstanbul Sancaktepe'de bir iş yerini haraç almak amacıyla kurşunlayan şüpheliler, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Olayın ardından adliyeye sevk edilen 16 yaşındaki saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 10 Aralık Çarşamba günü Abdurrahmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinin kurşunlandığı ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, dükkanın camlarına 6 merminin isabet ettiğini saptadı. Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak saldırganların kimliklerini belirlemek için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin izi Avcılar ve Arnavutköy'deki iki ayrı adreste bulundu.

SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ TELEFONDA ÇIKTI

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 16 yaşındaki Y.Y. gözaltına alındı. Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, kurşunlama anına ait görüntüler ele geçirildi. Kayıtlarda; bir şüphelinin iş yerinin önüne gelerek silahını çıkardığı, mekanizmayı kurduktan sonra ardı ardına tetiğe bastığı ve kaçarken de ateş etmeye devam ettiği anlar saniye saniye yer aldı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Y.Y. cezaevine gönderildi.

İŞ ORTAĞI SINIR DIŞI EDİLİYOR

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, olayın firari şüphelisi olan yabancı uyruklu M.A.Y.A.'yı da yakalayarak gözaltına aldı. Savcılık sorgusunun ardından işlemlerinin tamamlanması için İl Göç İdaresi'ne teslim edilen M.A.Y.A.'nın sınır dışı edileceği öğrenildi. Emniyet birimleri, haraç çetelerine yönelik mücadelenin il genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

