İsmail Saymaz'a iftira atan Tolgahan Erdoğan tazminata mahkum edildi

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz'ın "seyyar müfteri" olarak nitelediği Tolgahan Erdoğan'a açtığı tazminat davasını kazandı. Saymaz, "Kararı derhal icraya koyacağım" dedi.

Her iddiası yalan çıkması ile tanınan Tolgahan Erdoğan, hem CHP Kurultayı hem İBB soruşturmasının altından çıkmıştı.

Erdoğan, Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz'a "50 milyon liralık ev aldı" iftirası atmıştı.

Saymaz, Erdoğan'ın bu iddiası nedeniyle mahkum olduğunu açıkladı. Saymaz şunları ifade etti:

"Hakkımda “50 milyonluk ev aldı” iftirasını atan Tolgahan Erdoğan adlı kullanışlı aparat dün bu yalanından ötürü 15 bin TL tazminata mahkum edildi.
Kararı derhal icraya koyacağım.
Bu seyyar müfterinin iftira attığı vatandaşlar dava açmak isterlerse kararı seve seve paylaşırım."

screenshot-2025-12-24-at-14-40-22-1-xte-ismail-saymaz-hakkimda-50-milyonluk-ev-aldi-iftirasini-atan-tolgahan-erdogan-adli-kullanisli-aparat-dun-bu-yalanindan-oturu-15-bin-tl-tazminata-mahkum-edildi-karari-derhal-icraya.png

HER İDDİASI YALAN ÇIKTI

Sosyal medya üzerinden CHP ve İBB yönetimini hedef alan paylaşımlarıyla tanınan Tolgan Erdoğan, İBB’ye yönelik operasyonlar ile de gündeme geldi. X platformunda birçok gazeteci ve siyasetçi hakkında iftira niteliğinde paylaşımlar yapan Erdoğan hakkında çok sayıda dava açıldı. Daha önce CHP kurultayı soruşturmasında da ‘bilgi sahibi’ sıfatıyla ifade veren Erdoğan, 2 yıl önceki kurultayda 50 milyon dolar dağıtıldığını öne sürmüş ancak bu iddiayı destekleyecek herhangi bir delil sunmamıştı.

CHP’ye kumpas davasıCHP’ye kumpas davası

Son olarak, Erdoğan’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifade kamuoyuna sızdırıldı. Erdoğan, Adnan Oktar’ın kaldığı villaya ilişkin 10 milyon dolarlık rüşvet iddiasında bulundu. İBB çalışanları ve eski yöneticileri hakkında isim vererek suçlamalarda bulundu. Hatta rüşvet paralarının cenaze aracıyla Edirne’ye taşınıp Atina'daki bir bankaya yatırıldığını öne sürdü. Ancak iddialar çöktü: Banka Yunanistan’da faaliyet göstermiyor, paranın yatırıldığı öne sürülen kayınpederin 2021'de hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan Onur Soytürk, "Ne Atina’ya gittim, ne bankada hesabım var, kayınpederim ise dört yıl önce vefat etti" demişti. .

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

