İş makinesi uçuruma yuvarlandı: Operatör hayatını kaybetti

Hatay Dörtyol'da yol açma çalışması sırasında uçuruma yuvarlanan iş makinesinin operatörü Yusuf Yalman yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçedeki Çökek Yaylası'nda meydana geldi. Bölgede yol açan 28 yaşındaki Yusuf Yalman’ın kullandığı iş makinesi, toprağın kayması sonucu uçuruma yuvarlandı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Yalman, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tedaviye alınan 28 yaşındaki Yalman, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yalman'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.