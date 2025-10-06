İş makinesi uçuruma yuvarlandı: Operatör hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Hatay'da yol açma çalışmaları sırasında uçuruma yuvarlanan iş makinesinin operatörü Yusuf Yalman yaşamını yitirdi.

Hatay Dörtyol'da yol açma çalışması sırasında uçuruma yuvarlanan iş makinesinin operatörü Yusuf Yalman yaşamını yitirdi.

yol-acarken-ucuruma-yuvarlanan-is-makine-949385-281882.jpg

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçedeki Çökek Yaylası'nda meydana geldi. Bölgede yol açan 28 yaşındaki Yusuf Yalman’ın kullandığı iş makinesi, toprağın kayması sonucu uçuruma yuvarlandı.

Hatay'da maaşlarını alamayan işçiler vince çıktı! Yüzlerce metre yüksekten isyan ettilerHatay'da maaşlarını alamayan işçiler vince çıktı! Yüzlerce metre yüksekten isyan ettiler

Hatay’da korkunç kaza: 3 kişi olay yerinde can verdiHatay’da korkunç kaza: 3 kişi olay yerinde can verdi

EKİPLER SEFERBER OLDU

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Yalman, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

yol-acarken-ucuruma-yuvarlanan-is-makine-949388-281882.jpg

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tedaviye alınan 28 yaşındaki Yalman, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yalman'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Acun Ilıcalı'dan şaşırtan karar: İlk ismi sosyal medyadan duyurdu
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ!
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Türkiye
İzmir'de silahlı dehşet! Köpeğe ateş edip yoldan geçen kadını öldürdü
İzmir'de silahlı dehşet! Köpeğe ateş edip yoldan geçen kadını öldürdü
28 Şubat davasında karar: 13 sanığa 18'er yıl hapis cezası
28 Şubat davasında karar: 13 sanığa 18'er yıl hapis cezası
Rezan Epözdemir: Mahkum olursam hayatıma son vereceğim
Rezan Epözdemir: Mahkum olursam hayatıma son vereceğim