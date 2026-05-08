İş insanı Halit Yukay'ın ölümüyle ilgili davada kritik gelişme! Akıllı saati incelenecek

İş insanı Halit Yukay'ın ölümüyle ilgili davanın 3. duruşması bugün görüldü. Mahkeme, denizin 68 metre derinliğinde bulunan cenazesinin teşhis edilmesini sağlayan mavi kordonlu akıllı saatin verilerinin incelenmesi için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına hükmetti.

Yalova'dan denize açıldığı teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan 43 yaşındaki iş insanı Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin 10 sanığın yargılandığı davanın 3’üncü duruşması bugün Erdek 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Yukay'ın parçalanmış yatına çarptığı öne sürülen ve önünde sürtme izleri tespit edilen 'Arel 7' isimli yük gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu'nun, Erdek 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 23 Ekim'de tahliye edildiği öğrenildi.

KAPTANIN 9 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, gemi kaptanı Tokatlıoğlu'nun 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 3 yıldan 9 yıla kadar, şirket yetkilisi Arda G. (45) ile gemi mürettebatı Ahmet S. (58), Erhan E. (52), İsa A. (52), Metin S. (50), Muhammet F.G. (27), Oğuzhan D. (27), Ramazan D. (56) ve Tahir B.'nin (60) 'Yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ayrı ayrı hapis cezası istendi.

'Arel 7' isimli yük gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu
Bugün görülen duruşmaya Yukay’ın eşi Ourania Stypa Yukay ile babası Muhittin Can Yukay ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tercüman aracılığıyla konuşan Yukay'ın eşi Ourania Stypa Yukay, eşinin ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Muhittin Can Yukay da geminin tekneye çarptığının belli olduğunu ifade ederek, "Şikayetimizi devam ettiriyoruz" dedi. Yukay'ın avukatı Emine Selma Esen de sanıkların tutuklu yargılanmasını talep ederek, dosyaya gelen Adli Tıp Kurumu raporunda Halit Yukay'ın ölüm nedeninin 'AREL-7' isimli kuru yük gemisiyle çarpışma sonucu boğulma olduğunun belirlendiğini söyledi.

Yukay’ın eşi Ourania Stypa Yukay ile babası Muhittin Can Yukay

"CANLI BİR ŞEKİLDE SUDA ÖLÜME TERK EDİLMİŞTİR"

Olayın meydana geliş şeklinin net olduğunu belirten Esen, şöyle konuştu:

  • "AREL-7 gemisi, açık denizde gitmemesi gereken bir rotada seyahat ederken Halit Yukay'ın teknesine çarpmıştır ve gözcüsüz hareket ettiği için bu kazaya sebebiyet vermiştir. Sanıklar, olay yerini terk ederek delilleri karartmaya çalışarak yetkililere haber vermemişlerdir. Halit Yukay, canlı bir şekilde suda ölüme terk edilmiştir.
  • Biz sanıkların kamu adına dışarıda gezmelerini bir tehlike olarak görüyoruz. Bu sebeple hem kamu vicdanı hem de adaletin yerine gelmesi açısından Adli Tıp'tan gelen son rapor doğrultusunda da Halit Yukay'ı öldüren ve ölüme terk eden bu şahısların tutuklu yargılanmasını talep ediyoruz".

"AIS SİSTEMİ, HALİT YUKAY'IN TEKNESİNDE BULUNMUYOR"

AREL-7 gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu'nun avukatı Nuri Koray Kurun ise Adli Tıp Kurumu raporunu düzenleyen kişilerin denizcilikle ilgili bir bilgilerinin olmadığını öne sürerek raporu kabul etmediklerini söyledi. Çarpışmanın olup, olmadığının tam olarak ispatlanmadığını öne süren Kurun, şu ifadeleri kullandı:

  • "Kendim de gemi kaptanıyım. Bu çarpışma gerçekten oldu mu? Müvekkilim çarpışmanın olmadığını söylüyor. Açıkça bunu tam olarak netleştirmek lazım. AIS sistemi, Halit Yukay'ın teknesinde bulunmuyor. Dolayısıyla ikisinin rotasının örtüştüğünü göremiyoruz.
  • Suçluyu bulmak istiyorsak, tüm detayların konuşulması lazım. Müvekkilim hakkındaki suçlamayı kabul etmiyorum. Halit Yukay'a ait 'Graywolf' teknesindeki bağlama kütüğündeki raporların, sertifikaların ve teknik belgelerin dosyaya eklenmesini talep ediyorum."

AKILLI SAATİNİN VERİLERİ İNCELEMEYE ALINACAK

Delillerin tümünün toplanmamış olması ve kaçma şüphesi gerekçesiyle gemi kaptanı Tokatlıoğlu'nun yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verilidi.

Yukay'ın sol kolunda takılı olan ve denizin 68 metre derinliğindeki cenazesinin teşhis edilmesini sağlayan 'mavi kordonlu' akıllı saati için içerisinden veri elde edilmesinin mümkün olup olmadığı ile ilgili Adli Tıp Kurumu Bilişim İhtisas Dairesine müzekkere yazılarak rapor aldırılması istendi.

YENİDEN RAPOR İSTENDİ

Mahkeme hakimi, ara kararında, olayın gerçekleşme ihtimaline ilişkin değerlendirme yapılmaksızın Halit Yukay’ın ölüm nedeninin suda boğulma kaynaklı mı yoksa vücuduna isabet eden parçalardan mı kaynaklandığı hususunda rapor tanzim edilmesi için müzekkere yazılmış olduğu ve tanzim edilen raporda 'teknik değerlendirmeden dışarı çıkılarak iddia konusu olayın gerçekleşme şekline yönelik değerlendirme ibarelerine yer verildiği’ gerekçesiyle yeniden rapor alınmasını istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Halit Yukay'a ait 'Graywolf' isimli teknenin bağlama kütüğündeki tüm teknik evrakların mahkemeye gönderilmesi için İstanbul Liman Başkanlığı'na müzekkere yazılmasına da karar veren mahkeme hakimi, duruşmayı 10 Temmuz’a erteledi. (DHA)

