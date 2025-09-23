İPA Başkanı Buğra Gökçe: "Maaşıma el konulduğu için geçim sıkıntısı yaşıyorum"

Yayınlanma:
İBB operasyonlarında tutuklanan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökçe, Silivri’deki Marmara Cezaevi'nde açıklamalarda bulundu. Gökçe, "Maaşıma el konulduğu için geçim sıkıntısı içindeyim" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 23 Mart 2025’ten bu yana tutuklu bulunan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökçe, Silivri’deki Marmara Cezaevi'nde açıklamalarda bulundu.

12punto'nun sorularını yanıtlayan Gökçe, tutukluluk sürecine dair konuştu.

"ADALET YERİNİ BULACAK"

İçinde bulunduğu durumu “büyük bir haksızlık” olarak gören Gökçe, adaletin eninde sonunda yerini bulacağına inandığını söyledi.

Üzerine atılı suçları reddeden Gökçe,“Şeref ve onurla söylüyorum ki cezaevinde bulunduğum bu sürede geçim sıkıntısı yaşıyorum. Çünkü biz maaşla geçinen insanlarız. Maaşıma el konulduğu için geçim sıkıntısı içindeyim. Babam bana ‘Oğlum sakın beytülmal’a el uzatma’ demişti. Ben hiçbir zaman beytülmal’a el uzatmadım.” ifadelerini kaydetti.

"TOPLUMUN HUKUK ADINA DAYANIŞMA GÖSTERMESİ GEREKİYOR"

Gökce, hukuk mücadelesinin kesin bir kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yaşanan süreçte toplumun hukuk adına dayanışma göstermesi gerektiğini ifade eden Gökçe, “Vazgeçmemek lazım, hukuk normları ile birlikte siyasetin özü halkın iradesidir” ifadelerini kaydetti.

İPA RAPORLARI İSTANBUL HALKININ YAŞADIKLARINI GÖRÜNÜR KILMIŞTI

Suçsuz olduğunu herkesin bildiğine inandığının altını çizen Gökçe, tutuklanmasının asıl nedeninin İstanbul Planlama Ajansı’nın hazırladığı raporlar olduğunu belirtti.

Gökce’ye göre İPA'nın bilimsel çalışmalarla hazırladığı raporlar, İstanbul başta olmak üzere vatandaşların mücadele ettiği ekonomik zorlukları görünür hale getirmiş ve kamuoyunda ses getirmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

