“İntihar” savunması cezadan kurtarmadı! 20 yaşındaki Teslime’yi katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Kalfaköy yolu mevkiinde, 6 Ağustos’ta meydana gelen olayda, Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Teslime Hanedan, zeytinlikte başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay sırasında yanında bulunan erkek arkadaşı Efe Fidan, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınarak tutuklandı.

Verdiği ilk ifadesinde, Teslime'yi telefon bul uygulamasıyla bulduğunu ve olay yerine geldiğinde ölü olduğunu iddia eden Fidan, mahkemede yaptığı savunmada ise birlikte intihar etmek için zeytinliğe gittiklerini, kendisinin vazgeçtiğini ancak Teslime'nin "Seni seviyorum" diyerek intihar ettiğini öne sürdü.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP ETTİ!

Soruşturmanın ardından Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Efe Fidan hakkında 'Tasarlayarak, kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Aydın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede; Efe Fidan'ın ifadelerinin çelişkili olduğuna dikkat çekilirken Teslime Hanedan ile aralarında ayrılık, tehdit, şiddet, para ve uyuşturucu iddiaları nedeniyle ciddi husumet bulunduğu ifade edildi.

TEHDİT MESAJLARI ATTIĞI ORTAYA ÇIKTI!

Teslime Hanedan’ın ayrılmak istediği ancak Efe Fidan’ın bunu kabul etmediği, ağır tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiği, olaydan bir gün önce de şiddet uyguladığına ilişkin tanık beyanları ve mesaj kayıtlarının dosyada yer aldığı bildirildi.

Aynı zamanda, Efe Fidan'ın "Teslime, 'Seni seviyorum' dedikten sonra silahla kendi başına ateş etti" ifadesinin aksine son günlerde olan yazışmalarda ağır hakaret ve tehditler bulunduğu da iddianameye girdi.

YAKIN ATIŞ İLE VURULMUŞ!

Hazırlanan iddianamede ayrıca, Teslime Hanedan’ın intihar ettiğine ilişkin herhangi bir delil bulunmadığı, atış artığına rastlanmadığı, atışın 'bitişik' değil; 'yakın atış' olduğunun tespit edildiğine işaret edildi.

Silahın temini ve olay yerindeki kamera görüntülerinin Efe Fidan'ın beyanlarında bulunan "Teslime'nin de tabancayı aldığı sırada yanında olduğu ve hatta tabancayı belinde yoklayıp sonrasında çantasına koyduğu" ifadesini kamera kayıtlarının doğrulamadığı kaydedildi. Sanığın olay öncesi ve sonrası konuşmalarında öldürmeye yönelik tehditler içeren ifadeler kullandığı da deliller arasında gösterildi.

ELİNDEN YARALAYIP BOĞAZINI SIKMIŞ!

Sanığın, olaydan bir gün önce evde Abdülkadir Ç. ve diğer 2 erkekle uyuşturucu kullandığını öğrendiği Teslime Hanedan ve beraberindekilerin dışarı çıkmasının ardından araçla kovalayarak önlerini kestiği de iddianamede kendisine yer buldu.

Fidan'ın önlerini kestiği Abdülkadir Ç.’yi darbettiği, Teslime Hanedan'ın kapıyı kilitlemesi nedeniyle onu darbedemediği iletilirken Fidan'ın olaydan sonra Teslime Hanedan ve Elif Sıla A. ile evde görüştüğü ve burada Hanedan'ı elinden yaralayıp, boğazını sıktığı kaydedildi.

İddianamede, Efe Fidan'ın olay öncesi verdiği 16 bin TL’yi geri istediği Hanedan'ı, parayı harcadığını söylemesi üzerine annesini aramakla tehdit ettiği de aktarılırken bunun üzerine Teslime Hanedan'ın babasını arayarak 'Oğlunuz uyuşturucu satıyor ve kullanıyor' diyeceğini söylemesi üzerine Efe Fidan'ın ölümle tehdit ettiğine de iddianamede dikkat çekildi.

“İNTİHAR GÖRÜNÜMÜ VEREREK ÖLDÜRDÜ”

Ayroca, Teslime Hanedan ve Efe Fidan'ın telefon yazışması da iddianameye girdi. Telefon konuşma kayıtlarında; Hanedan'ın uyuşturucudan kurtulmak istediği ancak Fidan'ın devam ettirdiği ve bırakmasını engellediği kaydedildi. Bütün bu hususlar değerlendirildiğinde; Fidan'ın, Hanedan’ı önceden planlayarak, olay yerine götürüp intihar görünümü vererek başından silahla vurmak suretiyle öldürdüğü kanaatine varıldığı iddianamede belirtildi.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ!

Savcı, 12 Mart'ta Aydın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada mahkemeye sunduğu mütalaasında; Teslime Hanedan'ın intihar etmediği, olay sırasında yanında bulunan sanık Efe Fidan tarafından başından silahla vurularak öldürüldüğünü değerlendirdi. Dosyada yer alan konuşma ve yazışma kayıtlarında sanığın olay öncesinde tehdit içerikli ifadeler kullandığı vurgulanan mütalaada, Fidan'ın çevresine gönderdiği mesajlarda maktul ve bazı kişileri öldürmekten bahsettiği ifade edildi.

Savcı ayrıca olayın intihar gibi gösterilmeye çalışıldığına dair değerlendirmelere de yer verdi. Olay yerinde boş kovan bulunması, tanık beyanları ve sanığın olaydan önce havaya ateş ettiği yönündeki iddiaların intihar iddiasını desteklemek için oluşturulmuş bir kurgu olabileceğini belirtti.

Mütalaada, sanığın Teslime Hanedan'ın kendisinden ayrılmak istemesi, başka kişilerle görüşmesi, para meselesi ve ailesine uyuşturucu kullandığını söyleyeceğini belirtmesi gibi nedenlerle cinayeti planladığı kaydedilirken bu ayrıntılar birlikte değerlendirildiğinde savcılık, sanık Efe Fidan'ın Teslime Hanedan'ı tasarlayarak tabancayla başından vurup öldürdüğünü belirterek, 'Tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan da cezalandırılmasını talep etti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ!

Davanın karar duruşması bugün görülürken duruşmaya tutuklu sanık Efe Fidan, sanık Fidan'ın anne ve babası ile, öldürülen Telime Haneden'ın anne ve babası ile tarafların avukatları ve tanıtlar katıldı. Mahkeme heyeti, tanıkları dinlenilmesinin ardından kararını açıklayarak sanık Efe Fidan’ın temyiz yolu açık olmak üzere 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

“KADINA KARŞI KASTEN ÖLDÜRMEDEN CEZA ALDI"

Duruşma çıkışında açıklama yapan Hanedan ailesinin avukatı Ahmet Çetinbilek, "Bugün, 6 Ağustos 2025 tarihinde hayatını kaybeden Teslime Hanedan cinayeti ile ilgili ikinci celse duruşması yapıldı ve bu duruşmada bu cinayet bir karara bağlandı. Sanık Efe fidan hakkında 'kasten öldürme'den ceza verildi ve aynı zamanda kadına karşı işlendiğinden bahisle artırım uygulandı ve ceza ağırlaştırılmış hapis cezasına çevrildi” ifadelerine yer verdi.

“İddia makamı aynı mütalaayı tekrar etti. Savcı, ilk celse de hem kadına karşı kasten öldürme hem de tasarlayarak kasten öldürmeden dolayı ceza istemişti ancak mahkeme burada tasarlayarak değil; kadına karşı kasten öldürme olduğunu kanaat getirdi” diyen Çetinbilek, “İki hafta içinde mahkeme, bu kararı hangi gerekçeyle verdiğini açıklayacak. İki hafta içinde gerekçe açıklandıktan sonra müdafiler, buna İzmir İstinaf Mahkemesi’ne itiraz edeceklerdir" sözlerini sarf etti.

'İTİRAZDA BULUNACAĞIZ'

Çetinbilek, sözlerinin devamında "Şu aşamada yerel mahkeme aşaması bitti. Biz adaletin yerini bulduğunu düşünüyoruz, ceza yargılaması amacı maddi gerçeği ortaya çıkartmaktır” dedi.

“Bu davada toplanan subuti deliller uyarınca, sanığın suça eğilimli kişiliği, daha önceden atmış olduğu tehdit mesajları, madde bağımlılığı, tanıklarla olanlar ifadelerindeki çelişkiler, otopsi raporundaki darp cebir bulguları ve mesajlardaki dökümler incelendiğinde aslında biz bunu tasarlayarak bir cinayet olduğunu kanaatindeyiz.” sözlerini ileten Çetinbilek, “Ancak mahkeme bunun tasarlayarak olmadığına kanaat getirdi. Biz bu noktada üst mahkemeye bir itirazda bulunacağız" diye konuştu. Baba Beytullah Hanedan ise "Çocuğumun kanı yerde kalmadı. Adalet yerini buldu" ifadelerini kullandı. (DHA)