İntihar ettiği iddia edilen gazeteci Dilan Karaman hakkında şüpheli ölüm açıklaması

Gazeteci Dilan Karaman'ın 11 Kasım'dan bu yana tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından ortaya çıkan intihar iddialarının ardından Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden açıklama yapıldı.

Baro, ölümün "şüpheli" olduğunu vurguladığı açıklamasında, sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu.

'KADIN ÖLÜMLERİ MÜNFERİT DEĞİL'

Yapılan yazılı açıklamada, kadın ölümlerinin toplumsal cinsiyet eşitsizliği, sistematik şiddet ve cezasızlık politikalarının sonucu olduğu belirtildi. Kamuoyuna "kalp krizi" olarak yansıyan ölümlerin çoğu zaman "intihar" veya "ani ölüm" şeklinde kaydedildiğine dikkat çekildi.

‘TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’

Açıklamada, "Dilan Karaman'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın ivedilikle, şeffaflıkla ve titizlikle yürütülmesi gerekmektedir" denilerek, ihmali veya sorumluluğu bulunan kişi ve yapıların ortaya çıkarılması istendi. Merkez, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ve gerekli hukuki desteği sağlayacaklarını bildirdi.

'KALP KRİZİ OLARAK YANSISA DA ŞÜPHELİ'

Açıklamanın tamamında şu ifadeler kullanıldı:

"Gazeteci, kadın özgürlük mücadelesinin aktif bir öznesi olan Dilan Karaman’ın şüpheli biçimde yaşamını yitirdiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 11 Kasım’dan bu yana yoğun bakımda tedavi altında olan Karaman’ın ölümü, kamuoyuna 'kalp krizi' olarak yansısa da kadınların şüpheli ölümlerinin çoğu kez 'intihar' ya da 'ani ölüm' şeklinde kayıt altına alınmasının ülkemizdeki cezasızlık ve kadın düşmanı iklimle doğrudan ilişkili olduğu bilinmektedir.

ETKİN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Kadınların yaşam hakkı, beden bütünlüğü ve güvenlik hakkı devletin koruma yükümlülüğü altındadır. Bu nedenle Dilan Karaman’ın ölümüyle ilgili soruşturmanın ivedilikle, şeffaflıkla ve titizlikle yürütülmesi; varsa ihmali, sorumluluğu veya etkisi bulunan kişi ya da yapıların açığa çıkarılması; etkin, bütünlüklü ve bağımsız bir soruşturma sürecinin işletilmesi gerekmektedir.

‘İNTİHAR OLARAK SUNULAN ÖLÜMLER POLİTİK’

Kadınların şüpheli ölümlerinin münferit olmadığı; toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, sistematik şiddetin ve cezasızlık politikasının bir sonucu olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu bağlamda, “intihar” olarak sunulan kadın ölümlerinin de politik olduğunun altını çiziyoruz.

