İnşaat alanında oynayan çocuğun bacağına demir saplandı
Yayınlanma:
Kocaeli'de inşaat alanında oynayan 7 yaşındaki çocuğun bacağına demir saplandı.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, 7 yaşındaki H.A. isimli çocuk, Arapçeşme Mahallesi 1078. Sokak'ta inşaat alanında oyun oynadığı sırada bacağına demir çubuk saplandı.
İnşaattan düştü, bacağına demir çubuk saplandı!
Çocuğun acı çığlıkları üzerine durumu fark eden çevredekiler, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.
İTFAİYE EKİPLERİ DEMİRİ KESEREK SABİRLEDİ
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, demiri keserek kısalttı ve sabitledi.
İlk müdahalesi yapılan çocuk, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)