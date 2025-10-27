İngiltere Başbakanı'ndan Anıtkabir ziyareti: Saygılarımı sunmak bir onurdur

Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'ye gelen İngiltere Başbakanı Keir Starmer, görüşme öncesinde Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Starmer, "Modern Türkiye'nin babası Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı sunmak bir onurdur" dedi.

Resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelen İngiltere Başbakanı Keir Starmez, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Starmer, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarını sundu.

İNGİLİZ BAŞBAKANDAN ATATÜRK'E SAYGI DURUŞU

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Starmer, çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Ardından hatıra fotoğrafı çektiren ve Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Starmer, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

jkk.jpg

"ATATÜRK'E SAYGILARIMI SUNMAK BİR ONURDUR"

Starmer, deftere şunları yazdı:

  • "Modern Türkiye'nin babası Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı sunmak bir onurdur. İngiltere ve Türkiye, güçlü müttefikler ve güvenilir dostlar olarak derin ve kalıcı bağlara sahiptir. Bu bağlar, önümüzdeki yıllarda işbirliğimizi güçlendirdikçe daha da büyüyecek."

Anı defterini imzaladıktan sonra Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni gezen Starmer'e ziyareti sırasında, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İngiltere Savunma Bakanı John Healey eşlik etti.

Kaynak:AA

