İngiltere Başbakanı'ndan Anıtkabir ziyareti: Saygılarımı sunmak bir onurdur
Resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelen İngiltere Başbakanı Keir Starmez, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Starmer, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarını sundu.
İNGİLİZ BAŞBAKANDAN ATATÜRK'E SAYGI DURUŞU
Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Starmer, çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.
Ardından hatıra fotoğrafı çektiren ve Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Starmer, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Bugün İngiltere Başbakanına bu soru da sorulacak mı? 'Hüseyin Gün gerçekten ajanınız mı?'
"ATATÜRK'E SAYGILARIMI SUNMAK BİR ONURDUR"
Starmer, deftere şunları yazdı:
- "Modern Türkiye'nin babası Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı sunmak bir onurdur. İngiltere ve Türkiye, güçlü müttefikler ve güvenilir dostlar olarak derin ve kalıcı bağlara sahiptir. Bu bağlar, önümüzdeki yıllarda işbirliğimizi güçlendirdikçe daha da büyüyecek."
Anı defterini imzaladıktan sonra Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni gezen Starmer'e ziyareti sırasında, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İngiltere Savunma Bakanı John Healey eşlik etti.
Kaynak:AA