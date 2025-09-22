İngiliz Büyükelçi'den Mardin Valisi'ne ziyaret

Yayınlanma:
İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Jill Morris Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'u ziyaret etti. Morris ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada "Çeşitli alanlarda iş birliği fırsatları hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Jill Morris, Mardin Valisi ve Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyumu olan Tuncay Akkoyun'u ziyaret etti.

Valilikte gerçekleştirilen ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Morris, "Çeşitli alanlarda iş birliği fırsatları hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Jill Morris, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Mardin'e geldi.

Burada ilk olarak Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyumu da olan Vali Tuncay Akkoyun'u ziyaret eden Morris, sosyal medya hesabından Akkoyun'a teşekkür ederek şunları söyledi:

"Mardin Valisi Sayın Tuncay Akkoyun'a sıcak karşılamasından dolayı teşekkür ederim. Çeşitli alanlarda iş birliği fırsatları hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik."

Valilik ziyaretinin ardından Büyükelçi Jill Morris, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Yılmaz Demirhan ve Mardin Ortak Kadın İş Birliği Derneği'ne de ziyarette bulundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

