İnegöl’de kaza: Takla atan araçtan mucizevi kurtuluş

İnegöl’de kaza: Takla atan araçtan mucizevi kurtuluş
Yayınlanma:
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, cip ile çarpışan hafif ticari araç takla atarak tarlaya savruldu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, cip ile çarpışan hafif ticari araç takla atarak tarlaya savruldu.

Akşam saat 22.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu’nda meydana gelen kazada Abdulkadir E.'nin kullandığı 16 BNJ 267 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle kontrolden çıkarak önünde ilerleyen İlhan G.'nin kullandığı 16 PP 835 plakalı cipe çarptı.

bursada-cip-ile-hafif-ticari-arac-carpi-907508-269637.jpg

TAKLA ATARAK TARLAYA SAVRULDU

Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç takla atarak yol kenarındaki tarlaya savruldu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

bursada-cip-ile-hafif-ticari-arac-carpi-907507-269637.jpg

AYAKTA TEDAVİ OLDULAR

Araçlardan çıkarılan sürücüler, sağlık ekiplerinin hastaneye götürme teklifini reddederek, ayakta tedavi oldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

bursada-cip-ile-hafif-ticari-arac-carpi-907506-269637.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Bankalar faizleri güncelledi: 100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
Bankalar faizleri güncelledi
100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye
Süt toplamaya gitmişti: Dönüş yolunda hayatını kaybetti
Süt toplamaya gitmişti: Dönüş yolunda hayatını kaybetti
Karacabey sahilinde kahramanlık: Polis, 3 canı son anda kurtardı
Karacabey sahilinde kahramanlık: Polis, 3 canı son anda kurtardı