İnegöl’de kaza: Takla atan araçtan mucizevi kurtuluş
Yayınlanma:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, cip ile çarpışan hafif ticari araç takla atarak tarlaya savruldu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, cip ile çarpışan hafif ticari araç takla atarak tarlaya savruldu.
Akşam saat 22.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu’nda meydana gelen kazada Abdulkadir E.'nin kullandığı 16 BNJ 267 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle kontrolden çıkarak önünde ilerleyen İlhan G.'nin kullandığı 16 PP 835 plakalı cipe çarptı.
TAKLA ATARAK TARLAYA SAVRULDU
Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç takla atarak yol kenarındaki tarlaya savruldu.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AYAKTA TEDAVİ OLDULAR
Araçlardan çıkarılan sürücüler, sağlık ekiplerinin hastaneye götürme teklifini reddederek, ayakta tedavi oldu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.