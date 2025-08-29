İncelenirken patladı: 2 asker öldü

İncelenirken patladı: 2 asker öldü
Yayınlanma:
Lübnan'ın güneyine düşen İHA, incelenirken patladı. 2 Lübnan askeri patlamada hayanı kaybetti.

Lübnan'ın güneyinde düşen İsrail'e ait bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) inceleme sırasında patladı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, İHA Sur kentine bağlı Nakura beldesinde bir iş makinesinin üzerine İsrail'e ait İHA düştü. Askerler, düşen aracı incelerken İHA patladı. Aracı inceleyen 2 Lübnan askeri patlamada yaşamını yitirdi.

TAZİYE MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Joseph Avn, hayatını kaybeden 2 asker için Lübnan ordusuna taziye mesajı iletti.

Mesajında Avn "Ordu, güneyde istikrarı korumanın bedelini kanıyla ödüyor." ifadelerini kaydetti.

Başbakan Nevvaf Selam da 2 asker için taziyelerini iletmek üzere Savunma Bakanı Michel Menassa'yı telefonla aradı.

Selam, "Ordu güvenlik supabı, egemenliğin kalesi ve ulusal birliğin dayanağıdır" dedi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

