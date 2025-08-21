İnan Güney Silivri'den seslendi

Yayınlanma:
Tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden yaptığı paylaşımda siyasi hedef haline getirildiğini ve iftiralarla tutuklandığını ifade etti.

CHP'nin seçilmiş belediye başkanlarına yönelik yürütülen soruşturma ve tutuklama furyasında en son tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyasi olarak hedef alındığını ve iftira sonucu tutuklandığını belirtti.

"SİYASİ HIRSLA ÇEKTİRİLEN CEZAYI TARİH YAZACAK"

Güney, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Siyasi olarak hedef alındım, iftiralarla tutuklandım. 30 yıllık ezberi bozduğumuz, seçimi kazandığımız, kazandıktan sonra da Beyoğlu Belediyesi’ni Türkiye’nin en başarılı ilçe belediyelerinden biri haline getirdiğimiz için hedef alındım. Ben bunu tek başıma başarmadım. Tamamı Beyoğlu sevdalısı Beyoğlu’na adanmış bir ekiple çalıştım. Bugün bana en yakın çalışan özel kalem müdürüm, şoförüm, korumam da tutuklu. Bazıları okul çağındaki evlatlarından, kimisi ise yeni evlendiği eşinden ayrı düştü. Adaletsizliğin ateşi, bir sürü güzel kalbi yakıp kavurdu. Arkadaşlarım, sabah işe gelip akşam çıkan insanlar olmadılar. 24 saat Beyoğlu için fedakarca çalışan, işini gönülden yapan, aldığı maaşın her kuruşunu sonuna kadar hak eden, temiz insanlardır. Gecekondularda büyümüş, sokakta yetişmiş, fırtınalara direnmiş bu ekip, bu ayazı da sapasağlam atlatacak. Siyasi hırsla, pırıl pırıl çalışma arkadaşlarıma ve ailelerine çektirilen cezayı ise tarih yazacak. Adalet tecelli ettiğinde, bu haksızlığa alet olanlar insan içine çıkamayacak. Toprağından güç alıp boy vermiş yemyeşil bir ağacın dallarını kırmak istediler. Ancak, biz Beyoğlu’nun ta kendisiyiz. Bizim kökümüz gibi gövdemiz de kuvvetlidir. İnan Güney Silivri

nan-guney.png

