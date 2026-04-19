İmralı İskelesi'nin bulunduğu ilçede tüm yollar kapandı: Kaymakamlıktan 7 günlük yasak

Yayınlanma:
Gemlik Kaymakamlığı, ilçede yapılacak tüm açık ve kapalı alan etkinliklerini bir hafta süreyle yasakladı. Karar doğrultusunda sadece eylemler değil, dışarıdan ilçeye girmek isteyen araç ve şahısların geçişleri de engellenecek.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde mülki idare tarafından geniş kapsamlı bir yasak kararı alındı. Gemlik Kaymakamlığı, 19-25 Nisan tarihleri arasında ilçedeki tüm toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamalarının durdurulduğunu resmi bir açıklamayla duyurdu. Yasak kapsamında ilçedeki açık ve kapalı alanlardaki her türlü toplu etkinlik durduruldu.

YASAK KARARININ GEREKÇESİ: İSTİHBARAT RAPORLARI

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan lehine, örgütle bağlantılı gruplar tarafından 19 Nisan tarihinde Gemlik'te bir yürüyüş ve basın açıklaması planlandığına dair istihbarat alındığı belirtildi. Açıklamada, milli birlik ve beraberliği hedef alan eylemlerin engellenmesi ve kamu güvenliğinin tesisi için bu kararın alındığı vurgulandı.

İLÇEYE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Alınan karar, sadece ilçe merkezindeki eylemleri değil, Gemlik'e yönelik ulaşımı da kapsıyor. Eylemlere katılmak amacıyla çevre il ve ilçelerden Gemlik'e gelmek isteyen şahıs ve araçların ilçeye girişleri güvenlik güçleri tarafından engellenecek. Kaymakamlık, bu uygulamanın 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddelerine dayandırıldığını ifade etti.

Silah bırakacak PKK'lılar için AKP'den yeni öneriSilah bırakacak PKK'lılar için AKP'den yeni öneri

AÇLIK GREVİNDEN PANKART ASMAYA KADAR HER ŞEY YASAK

19 Nisan Pazar günü saat 00.01'den itibaren başlayacak olan yasak, 25 Nisan Cumartesi gece yarısına kadar yedi gün boyunca kesintisiz devam edecek. Bu süre zarfında ilçede; oturma eylemleri, açlık grevleri, afiş ve pankart asma gibi her türlü eyleme izin verilmeyecek. Kaymakamlık, 'kamu esenliğini bozacak her türlü girişimin önüne geçileceğini' bildirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Türkiye
İstanbul'da 25,5 milyonluk uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da 25,5 milyonluk uyuşturucu operasyonu
Son dakika | Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem
Son dakika | Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem
25 suç kaydı ve kesinleşmiş hapis cezasına rağmen sokaktaydı: 8 aracı daha soydu
25 suç kaydı ve kesinleşmiş hapis cezasına rağmen sokaktaydı: 8 aracı daha soydu