Silah bırakacak PKK'lılar için AKP'den yeni öneri

Terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecinde beklenen yasal adımlar henüz atılmazken, AKP kulislerinde “eve dönüş” düzenlemesine ilişkin çalışmanın sürdüğü belirtiliyor. Son kulislere göre, örgüt mensupları için en dikkat çekici başlık denetimli serbestlikte yeni formül oldu. Buna göre, kişinin normal koşullarda alacağı ceza süresi kadar denetimli serbestlik uygulanması seçeneği öne çıkarken, yeni düzenlemenin silah bırakma sürecindeki kritik eşik aşılmadan Meclis gündemine gelmeyeceği ifade ediliyor.

KANDİL'DE İLERLEME YOKMUŞ

PKK’nın silah bırakma sürecine ilişkin beklenen yasal adımlar henüz atılmadı. AKP kulislerinde bunun temel nedeni olarak, sürecin “kritik eşik” olarak görülen silah bırakma safhasının tamamlanmaması gösteriliyor. Parti kaynakları, bu aşama bitmeden yeni bir yasal düzenlemenin gündeme alınmayacağını belirtiyor.

AKP'nin değerlendirmesine göre örgüt mensuplarının bulunduğu üç ana bölge var. Türkiye-Irak sınırından başlayarak bu alanların aşamalı biçimde boşaltılması ve denetim altına alınması planlanıyor.

Gazetepencere'nin haberine göre; İlk etapta Zap-Metina hattında beklenen adımın atıldığı ifade ediliyor. Bu bölgede 3’ü büyük, 4’ü küçük olmak üzere toplam 7 mağaranın boşaltıldığı belirtiliyor.

Ancak ikinci bölge olarak tanımlanan Gara ve Hakurk ile üçüncü bölge olan Kandil ve çevresinde aynı düzeyde bir ilerleme sağlanamadığı kaydediliyor. Parti kaynakları, bu iki bölgede yalnızca mağaraların değil, yerleşim yerleri ve kampların da bulunduğunu aktarıyor.

ÖCALAN'DAN YENİ ÇAĞRI MI GELECEK?

AKP kaynaklarına göre silah bırakma süreci ikinci bölgede durmuş durumda. Bunun örgüt içinde sürece dönük bir dirençten kaynaklandığı ifade ediliyor. Kulislerde, terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan’dan gelebilecek yeni çağrıların bu direnci kırabileceği ve önümüzdeki haftalarda yeni adımların gündeme gelebileceği konuşuluyor.

Öte yandan AKP'nin, kendini fesheden PKK üyelerinin “eve dönüşü”ne ilişkin hazırladığı düzenlemeyi henüz Meclis gündemine taşımadığı, ancak arka planda çalışmanın sürdüğü belirtiliyor.

Kulis bilgilerine göre taslakta, örgüt mensupları için “suça karışanlar” ve “suça karışmayanlar” şeklinde bir ayrım yapılması planlanıyor. Buna göre suça karışanlar işledikleri fiilin karşılığı olan cezayı alacak ve bu cezanın infazı uygulanacak.

Suça karışan ya da karışmayan kişiler bakımından örgüt üyeliği ve propaganda suçlarına ilişkin cezaların ise düşürülmesi, denetimli serbestlik yoluyla normal yaşama dönüşün sağlanması üzerinde duruluyor.

DENETİMLİ SERBESTLİKTE YENİ FORMÜL

Düzenlemenin en çok tartışılan başlıklarından biri denetimli serbestlik süresi. Şimdiye kadar bu sürenin 3 ya da 5 yıl olması üzerinde duruluyordu.

AKP kaynaklarından yansıyan son değerlendirmeye göre ise denetimli serbestlik süresi, kişinin normal koşullarda alacağı ceza süresiyle eşitlenebilir.

Buna gör 7 yıl ceza alacak bir örgüt mensubu için, aynı süre kadar denetimli serbestlik uygulanması seçeneği masada bulunuyor.