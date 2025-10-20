İmamoğlu'nun mahkeme kararının ardından Dilek İmamoğlu: Bu tartışmanın olmaması gerekirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, üniversite lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle tutukluluğunun 216. gününde ikinci kez hakim karşısına çıkacaktı.

İmamoğlu diploma davasında küçük salon dayatması krize dönüştü



İTİRAZ SONRASINDA BÜYÜK SALON KARARI GELDİ

Duruşma salonunun önce küçük salona alınmasının ardından gerginlik tavan yaptı. Küçük salon için süren mücadele sırasında salonu terk eden duruşma hakimi yaklaşık 15 dakika sonra salona döndü. Hakim 2 no'lu salonu hazırlattığını, yani salonun değişeceğini söyledi. Böylece duruşma küçük salondan alındı ama 1 no'lu salona değil, onun kadar büyük olmasa da 'biraz daha büyük salona' alındı.

İMAMOĞLU KATILMAMA KARARI ALDI

Ekrem İmamoğlu'nun müdafileri Fikret İlkiz, Hasan Fehmi Demir ve Tora Pekin yapılanların kabul edilemeyeceğini söyleyerek duruşma salonuna girmediler ve binadan ayrıldılar. Bunun ardından milletvekilleri ve İmamoğlu'nun ailesi de salonu terk etti. İmamoğlu'na bu durum aktarıldı ve o da avukatların kararını doğru buldu. Ekrem İmamoğlu da duruşmaya çıkmıyor. Karar salonda alkışlarla karşılandı

KARARIN ARDINDAN DİLEK İMAMOĞLU: BU TARTIŞMANIN OLMAMASI GEREKİYORDU

İmamoğlu'nun duruşmaya çıkmama kararı almasının ardından eşi Dilek İmamoğlu da kısa bir açıklamada bulundu.

Böylesi bir tartışmanın yaşanmaması gerektiğini kaydeden Dilek İmamoğlu şu sözleri kullandı: