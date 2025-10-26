İmamoğlu'nun ifadesine TOMA'lı önlem!

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, bugün kendisine açılan casusluk soruşturmasında Çağlayan Adliyesi'nde ifade verecek.

CHP'DEN ADLİYE ÖNÜNE ÇAĞRI

CHP yönetimi, söz konusu süreci “siyasi operasyon” olarak değerlendirirken, parti yönetiminden milletvekillerine kadar geniş bir katılımla bugün Çağlayan Adliyesi önünde İmamoğlu’na destek verilmesi kararlaştırıldı.

OTOBÜSTE SABAHLADILAR

CHP ifade süreci için genel başkan yardımcıları, grup başkanvekilleri ve milletvekilleri düzeyinde geniş bir dayanışma çağrısı yaptı. CHP lideri Özgür Özel’de Çağlayan’da olacak.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak, "Çağlayan’da olacağız" ifadelerini kullandı. Çağrıya göre partililer ve yurttaşlar, yarın saat 11.00’de Çağlayan Meydanı’nda metro çıkışında bir araya gelecek.

CHP'li vekiller Çağlayan'da sabahladı! Sabaha kadar yapılan pazarlığı anlattılar

İFADEYE TOMALI ÖNLEM

İmamoğlu'nun ifade verme gelişmesi yaşanmasının ardından İstanbul Valiliği bu gece 00.00'a kadar 4 ilçede gösteri ve yürüyüş yasağı ilan etti. İmamoğlu'na destek olmak için adliyeye gitmek isteyenler polis ekiplerinin aldığı önlemler nedeni ile ulaşmakta hayli zorluk çekiyor.

Polislerin adliyeye giden yolları kısıtladığı, onlarca polis otobüsünün adliye önündeki alana doldurulduğu ve adliye çevresinde çok sayıda TOMA'nın sevk edildiği görüldü.

Halk TV muhabiri Umut Taştan, haber için gittiği adliyeye ulaşmakta zorluk çekildiğini, ekiplerin geniş güvenlik önlemleri aldığını duyurdu.