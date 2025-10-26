CHP'li vekiller Çağlayan'da sabahladı! Sabaha kadar yapılan pazarlığı anlattılar

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu defa casusluk soruşturması başlatıldı. İmamoğlu ve Necati Özkan soruşturma kapsamında bugün Çağlayan Adliyesi'nde ifade verecek. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Merdan Yanardağ'ın GYY'si olduğu TELE 1 kanalına da kayyum atandı.

ÖZEL TÜRKİYE'YE DÖNDÜ, HALKI DAVET ETTİ

CHP , süreci "siyasi operasyon" olarak nitelendirirken, milletvekillerinin de katılımıyla İmamoğlu'na destek amacıyla bugün adliye önünde buluşma yapılacağını duyurdu. İsviçre'de bir programda olan CHP Lideri programını yarıda keserek bugün Çağlayan'a geleceğini açıkladı. Bununla beraber halkı da İmamoğlu'nu yalnız bırakmamak için Çağlayan'a çağırdı.

OTOBÜSÜN ÖNÜ KESİLDİ

Bugün Çağlayan Adliyesi'nin önünde bir mitingin de yapılması planlanıyor. Dün bu çerçevede CHP otobüsü Çağlayan'a geldi. Araç park halindeyken çevresi sivil araçlarla doldu. CHP Milletvekili Umut Akdoğan, parti otobüsünün sivil bir araçla önünün kesildiği bilgisini paylaştı.

CHP'nin parti aracının Çağlayan Adliyesi önüne geçmesine izin verilmedi

GECE BOYU YAPILAN PAZARLIK

Gece boyunca araç içerisinde kalan vekiller sabah 06.52'de son durumları aktardı. Gece boyunca otobüsün çekilmesine izin verilmediği ve sabaha kadar çekilmesi için pazarlıkların olduğunu aktaran CHP'li vekiller Umut Akdoğan ve Ali Gökçek, otobüsü santim kıpırdatmadıklarını söyledi.

⏰ 06.52 / Gün aydınlanmaya başladı.



Bu geceyi CHP otobüsünde geçirdik. Adliye önünde otobüs nöbeti bekledik. @aligokcek



Demokrasi mücadelesinde bu gün de bu gerekliydi. Görev yerine getirildi. pic.twitter.com/vwF4gZ3zX6 — Umut Akdoğan (@AKDOGANumut) October 26, 2025

Umut Akdoğan:

Çağlayan Adliyesi'nin önünden herkese günaydın. Bütün gece otobüsümüzün içindeydik ve otobüsümüzün çekilmesine izin vermedik. Çünkü 'otobüsü adliyenin önüne sokamazsınız' dediler ama soktuk. Cumhuriyet Halk Partisi otobüsü tam da İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde. Bütün gece boyunca pazarlıklar sürdü. Alırdınız, almazdınız ama hiçbir şekilde otobüsümüzü santim kıpırdatmadık. Saat 10'da Ekrem Başkan'ın adliyede ifadesi alınacak, 11'de de genel başkanımız otobüsün üstünde olacak. İnanıyoruz, her şey çok güzel olacak. Ali Gökçek: