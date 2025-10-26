CHP'li vekiller Çağlayan'da sabahladı! Sabaha kadar yapılan pazarlığı anlattılar

CHP'li vekiller Çağlayan'da sabahladı! Sabaha kadar yapılan pazarlığı anlattılar
Yayınlanma:
CHP'li vekiller İmamoğlu'nun sorgusu için dün geceden gittikleri Çağlayan adliyesi önünde, otobüsün içinde sabahladılar. Sabahın erken saatlerinde yapılan açıklamada gece boyunca otobüsün çekilmesi için pazarlıkların yapıldığını ancak otobüsü santim kıpırdatmadıkları CHP'li vekiller tarafından ifade edildi.

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu defa casusluk soruşturması başlatıldı. İmamoğlu ve Necati Özkan soruşturma kapsamında bugün Çağlayan Adliyesi'nde ifade verecek. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Merdan Yanardağ'ın GYY'si olduğu TELE 1 kanalına da kayyum atandı.

ÖZEL TÜRKİYE'YE DÖNDÜ, HALKI DAVET ETTİ

CHP , süreci "siyasi operasyon" olarak nitelendirirken, milletvekillerinin de katılımıyla İmamoğlu'na destek amacıyla bugün adliye önünde buluşma yapılacağını duyurdu. İsviçre'de bir programda olan CHP Lideri programını yarıda keserek bugün Çağlayan'a geleceğini açıkladı. Bununla beraber halkı da İmamoğlu'nu yalnız bırakmamak için Çağlayan'a çağırdı.

OTOBÜSÜN ÖNÜ KESİLDİ

Bugün Çağlayan Adliyesi'nin önünde bir mitingin de yapılması planlanıyor. Dün bu çerçevede CHP otobüsü Çağlayan'a geldi. Araç park halindeyken çevresi sivil araçlarla doldu. CHP Milletvekili Umut Akdoğan, parti otobüsünün sivil bir araçla önünün kesildiği bilgisini paylaştı.

GECE BOYU YAPILAN PAZARLIK

Gece boyunca araç içerisinde kalan vekiller sabah 06.52'de son durumları aktardı. Gece boyunca otobüsün çekilmesine izin verilmediği ve sabaha kadar çekilmesi için pazarlıkların olduğunu aktaran CHP'li vekiller Umut Akdoğan ve Ali Gökçek, otobüsü santim kıpırdatmadıklarını söyledi.

Umut Akdoğan:

Çağlayan Adliyesi'nin önünden herkese günaydın. Bütün gece otobüsümüzün içindeydik ve otobüsümüzün çekilmesine izin vermedik. Çünkü 'otobüsü adliyenin önüne sokamazsınız' dediler ama soktuk. Cumhuriyet Halk Partisi otobüsü tam da İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde. Bütün gece boyunca pazarlıklar sürdü. Alırdınız, almazdınız ama hiçbir şekilde otobüsümüzü santim kıpırdatmadık. Saat 10'da Ekrem Başkan'ın adliyede ifadesi alınacak, 11'de de genel başkanımız otobüsün üstünde olacak. İnanıyoruz, her şey çok güzel olacak.

Ali Gökçek:

Günaydınlar. Dün akşamdan beri İstanbul Adalet Sarayı'nın önündeyiz. Ekrem İmamoğlu'nun görüntüsünü, sesini, videosunu yasaklayanlar bugün de Cumhuriyet Halk Partisi'nin otobüsünü İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde görmek istemiyorlar. Çünkü onlar halka yalan söylüyorlar. Biz de doğruları anlatıyoruz. Genel başkanımızın katılımıyla bugün saat 11'de buradan halkımıza doğruları söylemeye devam edeceğiz.

