İmamoğlu'nun beraat ettiği davanın istinafına ahmak davasından ceza veren hakim atandı

23 Mart tarihinden bu yana tutuklu olan ve ilk duruşması 2026 Mart ayında görülecek olan cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü’nde 2015 yılına ait bir ihale gerekçe gösterilerek 2023’te başlayan ve “ihaleye fesat karıştırma” iddiası ile Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmıştı.

İMAMOĞLU O DAVADAN BERAAT ETMİŞTİ

Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 24 Ekim tarihinde görülen 11'nci duruşmada İmamoğlu hakkında 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasından beraat kararı verildi.

BERAAT VEREN HAKİM SÜRÜLDÜ

28 Kasım Cuma günü yayınlanan Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile 621 hakim ve savcının hakkında kararlar açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu’na beraat veren hakim de bu kararname ile Kahramanmaraş’a atanmıştı.

SAVCI BERAAT KARARINI İSTİNAFA TAŞIDI

Savcı İmamoğlu’nun beraat aldığı dosyayı istinafa taşıdı. Dosya 21 Kasım 2025 tarihinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi’ne gönderildi.

DİKKAT ÇEKEN ATAMA!

İmamoğlu’nun dosyası istinafta görülmek üzere İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi’ne gönderildikten sonra dikkat çeken bir atama gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, İmamoğlu’nun beraat kararı verilen 'ihaleye fesat karıştırma' dosyasının inceleneceği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi başkanlığına İmamoğlu’na 'Ahmak' davasından verilen cezayı onayan hakim getirildi.