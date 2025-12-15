Engelli çifti döven müdürün oğluna ödül gibi ceza: Yaşlı adam hayatını kaybetmişti

Mersin’de belediye otobüsünde yaşlı çifti darbettikleri gerekçesiyle yargılanan baba ve oğuldan çocuk sanık A.O.T. hakkında “kasten yaralama” suçundan verilen hapis cezasında hükmün açıklanması geri bırakıldı. Baba İsmet T. ise aynı dosyada daha önce 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mersin 2. Çocuk Mahkemesi’nde görülen davada, Toroslar ilçesinde belediye otobüsünde yaşanan darp olayına ilişkin yargılama tamamlandı. Olay tarihinde 17 yaşında olan A.O.T., Ramazan (77) ve eşi Hamdiye Polat’ı (71) babası İsmet T. ile birlikte darbettiği iddiasıyla “kasten yaralama” suçundan yargılandı.

Başka bir suçtan tutuklu bulunan A.O.T., duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın ve taraf avukatlarının beyanları alındı.

Mahkeme hakimi, sanık A.O.T.’yi “kasten yaralama” suçundan 1 yıl 4 ay hapis ve 2 bin 660 lira adli para cezasına çarptırdı. Ancak sanığın yaşı ve sabıka durumu dikkate alınarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 15 Aralık 2023 tarihinde Mersin’in Toroslar ilçesinde meydana geldi. A.O.T. ile bir lisede müdür olarak görev yapan babası İsmet T., belediye otobüsünde yolculuk sırasında tartıştıkları Ramazan ve Hamdiye Polat çiftini darbetti. Yaşananlar otobüsün araç içi kamerasına yansıdı.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olması üzerine açılan davalarda baba ve oğul ayrı mahkemelerde yargılandı.

Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, İsmet T., Ramazan Polat’a karşı “kasten yaralama” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ramazan Polat ve eşi Hamdiye Polat ise beraat etti.

RAMAZAN POLAT HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kalp yetmezliği başta olmak üzere çeşitli hastalıkları bulunan Ramazan Polat, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Polat, tedavi gördüğü hastanede 21 Mayıs 2024’te hayatını kaybetti.

Olay ve yargı kararları, Polat’ın ölümünün ardından kamuoyunda yeniden gündeme geldi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

