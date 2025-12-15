Hırdavatçı dehşeti! Önüne geleni bıçakladı

Olay, saat 14.00 sıralarında Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde yaşandı.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve hırdavatçılık yaptığı belirtilen Erhan D., sokakta rastgele karşılaştığı Murat P., İsmail G. ve Adil T. isimli üç kişiyi henüz belirlenemeyen bir sebeple bıçakladı. Saldırının ardından Erhan D., hızla olay yerinden uzaklaşarak çevrede bulunan bir kahvehaneye saklandı.

YARALILAR AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Murat P.'nin durumunun ağır olduğu bilgisi edinildi.

Polis ekipleri, saldırgan Erhan D.'yi saklandığı kahvehanede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, polis merkezine götürülürken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.