Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin toplantısı ertelendi

Yayınlanma:
Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin yarın yapacağı toplantı, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın hayatını kaybetmesinin ardından iptal edildi.

CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nda tüzüğe eklenen Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesinde faaliyet gösterecek Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu dün açıklandı. Açıklamada "CAO Yürütme Kurulu ilk toplantısını 16 Aralık Salı günü gerçekleştirecek" ifadeleri kullanılmıştı.

GÜLŞAH DURBAY'IN VEFATI NEDENİ İLE ERTELENDİ

CAO Yürütme Kurulu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında yarın gerçekleştireceği ilk toplantısını Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Özgür Özel Gülşah Durbay'ın cenazesinde göz yaşlarına boğuldu!Özgür Özel Gülşah Durbay'ın cenazesinde göz yaşlarına boğuldu!

CHP PROGRAMLARINI İPTAL ETTİ

Genç yaşta hayatını kaybeden Durbay'ın ardından CHP yönetimi programlarını iptal etti. DEM Parti ile yapılacak görüşmenin ardından partinin Kağıthane mitingi de iptal edilmişti.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAY OFİSİ YÜRÜTME KURULU

CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nda Gölge Kabine yerine geçirilen Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi dün üyelerinin açıklanmasının ardından yarın ilk toplantısını yapacaktı.

Kaynak:ANKA

