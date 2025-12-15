Özgür Özel Gülşah Durbay'ın cenazesinde göz yaşlarına boğuldu!

Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, dün kolon kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Durbay, çoklu organ yetmezliği rahatsızlığından dolayı 12 gündür yaşam mücadelesi veriyordu.

CHP lideri Özgür Özel, belediye binası önünde Durbay için düzenlenen cenaze töreninde konuştu. Gözyaşları içinde konuşan Özel, "Hepimiz için yine çok zor bir gün. Gerçekten insan hayata atılırken, siyasete atılırken, hele hele bizim gibi görevlere atılırken her şeyi göze alıyorsunuz da insan bu kadarını göze almıyor. Daha 6 ay önce hep birlikte kardeşimi Ferdi Zeyrek'i Gülşah'ın da gözyaşlarıyla yolcu ettik. Biraz önce Gülşah'la birlikte Ferdi'nin önünden geçtik buraya geldik. Gülşah çok iyi bir CHP'li ailenin hepimizden çok daha iyi bir CHP'li evladı" dedi.

Gülşah Durbay’ın unutulmayacak çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı

ÖZEL DURBAY'I BU SÖZLERLE ANLATTI

Durbay’ın partisi ve Manisa için yaptığı fedakârlıkları anlatan Özel, "2009 yılında ben adayıyken 21 yaşındaydı bu partide koşturup duruyordu. Koşa koşa yaşadı koşa koşa çalıştı. 2014'te ben Büyükşehir adayıydım. Sabahtan öğleye kadar Sarıhanlı'da koşardı. Öğleden sonra gelir benimle koşardı. Derdim Gülşah kızım Sarıhanlı'da işini yap. 'Olur mu başkanım?' derdi. Geçen kendisini işte burada tebriğe geldiğimde hatırlattım. Bu binayı birlikte gezmiştik 2014'te. O bu binada Gençlik Kolları Başkanı olarak girip kapıları çalıp Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Özgür Özel deyip bu belediyedeki bütün personeli beni Gülşah tanıtmıştı. Böyle önden koşar sokakta veya bir yerde bir eliyle birini öper. Öbür eliyle ona selam yollar. Bir eliyle uzaktaki birine öpücük atar. Onunla tanıştırır bundan bilmem ne yapar. Böyle koşa koşa koşa hepimizden önde koşa koşa bir sürü görev yaptı bu parti için. Bu kırmızı yelekliler dedikleri şu Manisalılar kimi bilir kimi bilmez" diye konuştu.

"'ÇOK ACIKLI BİR HİKAYE YAZDIK' DEMİŞ"

Özel'in konuşması şu şekilde:

"Ağzında bir laf vardır Gülşah'ın. Mesela seçimi kaybediyoruz. Değerlendirme toplantısı yapıyoruz veya niye kaybettik falan. Der ki bir seçimi kazanmak için bir hikayen olacak. Bizim bizim bu seçimde hikayemiz yoktu. O yüzden kazanamadık derdi. Bu sefer çok heyecanlı hatta Sarıhanlı'ya kayıtlı burası çok aklından geçmiyor. Ama biz de bir kadın belediye başkanı olsun istiyoruz. Gülşah başarır diye istiyoruz. Onu konuştuğumuz sırada bana dedi ki kazanırız dedi Ferdi abi ile kazanırız falan dedi. Dedim hikayemiz var mı bu sefer? Dedi ki bu sefer bir hikayemiz var. Genel Başkanım memleketini kazanacağız. Bu sefer bu hikayeyi yazacağız. 'Genel Başkanım' dedi. Ben de dedim ki bir hikaye daha yazarız. İşte ya ister diler ki burası eski Manisa yani biz Manisa Belediye Başkanı adayı olduğumuzda bu binaya aday oluyorduk eskiden. Dedim ki şehzadeler gibi bir yeri bir kadın da kazanırız. Yazacağız o hikayeyi Genel Başkanım dedi. Geçen gün Lale aradı. Bugün de babası cenaze arabasının içinde aynı şeyi anlatıyor. İkisine de demiş ki çok acıklı bir hikaye yazdık biz demiş. Çok acıklı bir hikaye yazdık demiş. Son en son ağzından çıkan bu. Bu hikaye yazma lafı bitmedi bitmedi bitmedi burada bitti. Öyle bitti. Hepimizin başı sağ olsun."

"BİZ 6 AYDA BİR TABUT BAYRAKLIYORUZ"

"Gülşah önden koşarken ben bir seçimde 14 kilo verirken bizimle alay ediyorlardı" diyen Özel, "O alay edildiğimiz şehirde yüzde 6 oy aldığımız şehirde yüzde 60 oy aldık. Şu insanlar oy verdi. İki oy verdi ya. Birini Gülşah'a verdi birini Ferdi'ye verdi. Biz 6 ayda bir tabut bayraklıyoruz. Yeter artık. Allah hepimize dayanma gücü versin. Bundan sonra da güzel bir gün görelim. Gülşah'ın hatırasının önünde saygıyla eğiliyorum. Allah rahmet eylesin. Gülşah Manisa'mızın evladı. Hepimizin başı sağ olsun. Hepiniz hakkınızı helal edin. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.