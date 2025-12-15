Hırdavatçı dehşet saçtı! Önüne çıkan üç kişiyi bıçakladı

Hırdavatçı dehşet saçtı! Önüne çıkan üç kişiyi bıçakladı
Yayınlanma:
Kayseri'de psikolojik sorunları olduğu ifade edilen bir hırdavatçı sokakta önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı.

Kayseri Melikgazi ilçesinde saat 14.00 sularında dehşet verici bir olay yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen hırdavatçı Erhan D., sokakta gördüğü 3 kişiyi bıçakladı.

3 KİŞİYİ BIÇAKLAYIP KAHVEHANEYE SAKLANDI

Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen hırdavatçı Erhan D., sokakta gördüğü Murat P., İsmail G. ve Adil T.'yi henüz bilinmeyen nedenle bıçaklayıp, çevredeki bir kahvehaneye saklandı.

kayseride-hirdavatci-sokakta-gordugu-3-1064593-315888.jpg

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Murat P.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

kayseride-hirdavatci-sokakta-gordugu-3-1064590-315888.jpg

BIÇAKLI SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri Erhan D.'yi kahvehanede yakaladı.

kayseride-hirdavatci-sokakta-gordugu-3-1064591-315888.jpg

Gözaltına alınan Erhan D., polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

