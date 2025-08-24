İmamoğlu'nun başdanışmanından 'alternatif aday' açıklaması geldi! "İmamoğlu'suz bir seçim yok!"

İmamoğlu'nun başdanışmanından 'alternatif aday' açıklaması geldi! "İmamoğlu'suz bir seçim yok!"
Yayınlanma:
Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi İcra Kurulu Üyesi Serkan Özcan, alternatif aday hakkında açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı adaylarının kesinleşme gününe kadar adaylarının İmamoğlu olduğunu vurgulayan Özcan, İmamoğlu'nun da aday olacağına inandığını ancak bununla beraber makul bir insanın gerçekliğini taşıdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklamasının ardından yapılan bütün anketlerde mevcut Cumhurbaşkanı olan Erdoğan'ı kapatılamayacak farklar ile yenerek birinci olan Ekrem İmamoğlu, 23 Mart tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP tarafından yurt genelinde başlatılan mitinglerde Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve seçimlerin bir an önce yapılması talep ediliyor.

Hükümet kanadından henüz erken seçim için yeşil ışık yakılmadı. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından CHP kanadından hukuk yolu ile diplomayı geri alma çabası devam ediyor. CHP'nin itirazlarının sonuç vermemesi halinde İmamoğlu'nun adaylık yolu kapanacak.

BAŞDANIŞMANI NET AÇIKLAMALARDA BULUNDU

İmamoğlu'nun adaylık yolunun kapatılması halinde partinin nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu. Geçtiğimiz günlerde Bloomberg'e verdiği röportajda "Eğer adaylığım resmen engellenirse, demokratik muhalefet yine birleşmelidir. Gerekirse başka bir isim öne çıkar" sözlerini kullanması hayli dikkat çekmişti. Bu açıklamanın ardından tutuklu Gazeteci Fatih Altaylı ise İmamoğlu'nun aday olamazsa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı destekleyebileceğini öne sürmüştü.

Tartışmalar bu şekilde devam ederken cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun başdanışmanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi İcra Kurulu Üyesi Serkan Özcan, BBC Türkçe'ye net açıklamalarda bulundu.

"İMAMOĞLU İNANIYOR"

Özcan, yaptığı açıklamada cumhurbaşkanı adaylarının kesinleşme gününe kadar adaylarının İmamoğlu olduğunun altını çizdi. İmamoğlu'nun, 'Hazırım, masumum, durmayacağım. Tüm kalbimle inanıyorum ki masum bir insanı ne hile ile ne korkuyla sonsuza dek hapiste tutamazsınız' yaklaşımında olduğunu aktaran Özcan, "Sayın İmamoğlu aday olacağına inanıyor. Ama makul bir insanın gerçekçiliğini de taşıyor. Bunlara rağmen olmuyorsa elbette birisi öne çıkar." ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU'SUZ SEÇİM YOK. O SEÇİM, SEÇİM OLMAZ!"

Açılan davalara rağmen İmamoğlu'nun aday olacağına inandığını aktaran Özcan, bunun engellenemeyeceğini aksi halde 'siyasi, iktisadi ve uluslararası sonuçları' sonuçları olacağını belirtip şöyle konuştu:

  • "Türkiye gibi bir ülkede, bir insanı adaylaştırmayarak, halkın hattından koparmak mümkün değil.
  • "Samimi kanaatimi söylüyorum, İmamoğlu'suz bir seçim yok. O seçim, seçim olmaz.
  • "İmamoğlu'suz bir seçim yapılmasına imkan vermeyecek bütün mücadeleyi sadece biz değil, millet yapıyor.
  • "İktidarın 'İmamoğlu'nu adaylaştırmayacağım, bunun için gereken her şeyi yapacağım' diye bir planı, hedefi olabilir, ama bu çalışmaz."

Kaynak:BBC Türkçe

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Türkiye
Batman'da 120 kişi CHP'ye katıldı
Batman'da 120 kişi CHP'ye katıldı
Son Dakika | Balıkesir'de 5 büyüklüğünde deprem
Sındırgı'da peş peşe 5, 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde deprem
Dünya siyasi tarihinin şerefine...
Dünya siyasi tarihinin şerefine...