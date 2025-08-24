İmamoğlu'nun başdanışmanından 'alternatif aday' açıklaması geldi! "İmamoğlu'suz bir seçim yok!"

Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklamasının ardından yapılan bütün anketlerde mevcut Cumhurbaşkanı olan Erdoğan'ı kapatılamayacak farklar ile yenerek birinci olan Ekrem İmamoğlu, 23 Mart tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP tarafından yurt genelinde başlatılan mitinglerde Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve seçimlerin bir an önce yapılması talep ediliyor.

Hükümet kanadından henüz erken seçim için yeşil ışık yakılmadı. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından CHP kanadından hukuk yolu ile diplomayı geri alma çabası devam ediyor. CHP'nin itirazlarının sonuç vermemesi halinde İmamoğlu'nun adaylık yolu kapanacak.

BAŞDANIŞMANI NET AÇIKLAMALARDA BULUNDU

İmamoğlu'nun adaylık yolunun kapatılması halinde partinin nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu. Geçtiğimiz günlerde Bloomberg'e verdiği röportajda "Eğer adaylığım resmen engellenirse, demokratik muhalefet yine birleşmelidir. Gerekirse başka bir isim öne çıkar" sözlerini kullanması hayli dikkat çekmişti. Bu açıklamanın ardından tutuklu Gazeteci Fatih Altaylı ise İmamoğlu'nun aday olamazsa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı destekleyebileceğini öne sürmüştü.

Tartışmalar bu şekilde devam ederken cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun başdanışmanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi İcra Kurulu Üyesi Serkan Özcan, BBC Türkçe'ye net açıklamalarda bulundu.

"İMAMOĞLU İNANIYOR"

Özcan, yaptığı açıklamada cumhurbaşkanı adaylarının kesinleşme gününe kadar adaylarının İmamoğlu olduğunun altını çizdi. İmamoğlu'nun, 'Hazırım, masumum, durmayacağım. Tüm kalbimle inanıyorum ki masum bir insanı ne hile ile ne korkuyla sonsuza dek hapiste tutamazsınız' yaklaşımında olduğunu aktaran Özcan, "Sayın İmamoğlu aday olacağına inanıyor. Ama makul bir insanın gerçekçiliğini de taşıyor. Bunlara rağmen olmuyorsa elbette birisi öne çıkar." ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU'SUZ SEÇİM YOK. O SEÇİM, SEÇİM OLMAZ!"

Açılan davalara rağmen İmamoğlu'nun aday olacağına inandığını aktaran Özcan, bunun engellenemeyeceğini aksi halde 'siyasi, iktisadi ve uluslararası sonuçları' sonuçları olacağını belirtip şöyle konuştu: