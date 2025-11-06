İmamoğlu’nun adı suç unsuru sayıldı: Gazeteci Batuhan Çolak'a çarpıcı sorular

İfade tutanağında Batuhan Çolak’a, genel yayın yönetmeni olduğu Aykırı Medya’nın ve şahsi X hesabının sadece Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaptığı paylaşımlar gösterildi.

Çolak’a Ekrem İmamoğlu'nun gözaltılara yönelik tepkisini içeren haberler, CHP'li Ali Mahir Başarır'ın, İmamoğlu'nun babasının evine jandarma tarafından baskın yapılmasına dair sözlerini içeren haber, İmamoğlu'nun Erzurum'daki mitingine yönelik saldırı görüntüleri üzerine Çolak'ın şahsi hesaptan yaptığı, "Ufacık çocukların ellerine kaldırım taşı verilmiş. Açık bir operasyon çekiliyor, çok tehlikeli" şeklindeki yorumu, İmamoğlu'nun, cezaevinde bulunduğu süreçte Ümit Özdağ için adalet çağrısı yapmasını konu alan paylaşımlar soruldu.

GAZETECİLİĞİ SAVUNDU

Batuhan Çolak, söz konusu paylaşımlarla ilgili açıklamasında gazetecilik mesleğini savundu. "Gazeteciyim. Tüm siyasi partilere olduğu gibi Ekrem İmamoğlu ve partisine de yayınlarımızda yer verilmiştir. Bu dünyanın her yerinde haberdir" ifadelerini kullanan Çolak, mesleğini sürdürebilmesi için bu haberleri kamuoyu ile paylaşmasının doğal olduğunu belirtti. Ayrıca, Aykırı Medya bünyesinde bugüne kadar yaklaşık 130 bin haber yapıldığını ve yüzlerce siyasiye yer verildiğini vurguladı.

Avukat Mustafa Veysel Güldoğan, ifade sonunda dikkat çekici bir noktaya işaret etti. Güldoğan, müvekkilinin "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alınmasına rağmen, sorgulama sırasında "hangi haberin yalan olduğuna ilişkin herhangi bir soru sorulmadığını" beyan etti. Güldoğan, müvekkilinin basın özgürlüğü kapsamında çalıştığını ve hiçbir haberinin tekzip edilmediğini belirterek serbest bırakılmasını talep etti.

Dosyada, gizli tanık ifadesine dayanan finansman iddiaları da yer aldı. Murat Ongun tarafından finanse edildiği iddiası sorulan Çolak, iddiaların tamamen "itibar suikastı yapmak amacıyla hayal ürünü" olduğunu söyleyerek reddetti.

MASAK raporuna göre, Emrah BağdatlıI'nın sahibi olduğu Karpuz Danışmanlık Şirketi'nden Çolak'ın hesabına 10 işlemde toplam 1.680.000,00 TL "Sosyal Medya Danışmanlık Bedeli" transferi gerçekleştiği bilgisi soruldu.

Çolak, bu transferi doğrulayarak, Karpuz Danışmanlık firması ile resmi ve faturalı bir şekilde 6 aylık ticari çalışma gerçekleştirdiklerini, yapılan faaliyetin çeşitli markalara yönelik "sosyal medya danışmanlık hizmeti" olduğunu ve bu ticari faaliyetin belgeli ve vergisi ödenmiş olduğunu açıkladı.