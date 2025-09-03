İmamoğlu'ndan mitinge videolu çağrı

Yayınlanma:
CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alınarak yerine kayyum atanmasının ardından tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Çelik gibi irademiz var, bükemezsiniz" sözleriyle tepki gösterdi. İmamoğlu, Genel Başkan Özgür Özel'in de katılacağı ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine yurttaşları Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'na davet etti.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 8 Ekim 2023 tarihinde düzenlenen 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen il başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Mahkeme, seçimlerdeki usulsüzlük iddialarını gerekçe göstererek il başkanı, yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerinin yerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan heyeti geçici kurul olarak atadı.

İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alınmasına yönelik tepkiler sürerken, Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından düzenlemeye başladığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 52'ncisini bugün Zeytinburnu'nda gerçekleştirecek. 3 Eylül Çarşamba günü saat 20.30'da Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda (Eski Adliye Meydanı) yapılacak miting için Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yurttaşlara çağrı yapıldı.

"Yargı darbesine karşı Zeytinburnu'nda buluşuyoruz" ifadeleriyle yapılan çağrı metninde şu ifadelere yer verildi:

"Yarın akşam, haksızlıklara, hukuksuzluklara, adaletsizliklere, yargı darbesine karşı Zeytinburnu'nda buluşuyoruz. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Demokrasiye gönül vermiş on milyonlarız! Söz veriyoruz! Adalet kazanacak, biz kazanacağız, milletimiz kazanacak."

İMAMOĞLU: ÇELİK GİBİ İRADEMİZ VAR BÜKEMEZSİNİZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından da mitinge ilişkin paylaşım yapıldı. İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çelik gibi irademiz var bükemezsiniz. Zeytinburnu'nda Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılacağı buluşmaya bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum. 3 Eylül Çarşamba 20.30, Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı (Eski Adliye Meydanı)."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

