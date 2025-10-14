İmamoğlu'ndan mitinge davet

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Adayı Ofisi hesabından yaptığı paylaşımda Sarıyer halkını ve tüm İstanbulluları mitinge davet ederek buluşmanın 15 Ekim Çarşamba günü saat 19.30'da Sarıyer Merkez Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirileceğini duyurdu.

"BİR MİLİM GERİ ADIM ATMAYIZ"

İmamoğlu paylaşımında yer verdiği videoda, daha önce yaptığı bir konuşmadaki "Biz asla bir milim geri adım atmadık. Niye? Milletin hakkını millete teslim edenleriz biz. Onun için bir milim geri adım atmayız" ifadelerini yineleyerek kararlılık mesajı verdi.

Söz konusu miting, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İmamoğlu'nun 23 Mart'ta yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından Türkiye genelinde başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri kapsamında düzenleniyor. Bu mitinglerle, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde karşılaştığı hukuki ve siyasi engellere karşı kamuoyu oluşturulması hedefleniyor.