İmamoğlu'ndan mitinge davet

İmamoğlu'ndan mitinge davet
Yayınlanma:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Bir milim geri adım atmayız" diyerek vatandaşları Sarıyer'deki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine davet etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Adayı Ofisi hesabından yaptığı paylaşımda Sarıyer halkını ve tüm İstanbulluları mitinge davet ederek buluşmanın 15 Ekim Çarşamba günü saat 19.30'da Sarıyer Merkez Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirileceğini duyurdu.

"BİR MİLİM GERİ ADIM ATMAYIZ"

İmamoğlu paylaşımında yer verdiği videoda, daha önce yaptığı bir konuşmadaki "Biz asla bir milim geri adım atmadık. Niye? Milletin hakkını millete teslim edenleriz biz. Onun için bir milim geri adım atmayız" ifadelerini yineleyerek kararlılık mesajı verdi.

ekran-goruntusu-2025-10-14-140826.jpg

Söz konusu miting, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İmamoğlu'nun 23 Mart'ta yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından Türkiye genelinde başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri kapsamında düzenleniyor. Bu mitinglerle, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde karşılaştığı hukuki ve siyasi engellere karşı kamuoyu oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

En sağlam 6 otomolil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomolil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 22 ilçede bazı noktalar karanlıkta kalacak
Siyasetin röntgeni işte bu ankette: CHP birinci, MHP düşüşte
Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Türkiye
Son dakika | Güllü'nün kesin ölüm nedeni belli oldu
Son dakika | Güllü'nün kesin ölüm nedeni belli oldu
Bakırhan: Türkiye SDG ile görüşsün Nusaybin sınır kapısı açılsın
Bakırhan: Türkiye SDG ile görüşsün Nusaybin sınır kapısı açılsın