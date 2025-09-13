İmamoğlu'ndan Milli Takım'a tebrik mesajı

İmamoğlu'ndan Milli Takım'a tebrik mesajı
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 24 yıl sonra ilk kez EuroBasket 2025 final maçına çıkacak olan A Milli Takımını tebrik etti. İmamoğlu, "O kupa gençlerimizin ellerinde yükselecek" notu ile kutladı.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Türkiye, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldi.

A Milli Takım, turnuvada 24 yıl sonra adını finale yazdırdı. Milliler, 14 Eylül Pazar günü finalde Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Basketbol A Milli Takımı'nı "O kupa gençlerimizin ellerinde yükselecek" notu ile kutladı.

basket-takimi.jpg

İmamoğlu mesajında şu ifadeleri yazdı:

"Bravo #12DevAdam !

Türkiye’nin 12 dev adamı, Avrupa Şampiyonası’nda müthiş bir oyunla Yunanistan’ı geçerek finale yükseldi!

Bu tarihi başarı, tüm Türkiye’nin gururu oldu.

Birlikte daha güçlüyüz, birlikte zafere daha yakınız.

Şimdi, gözler finalde. Hep birlikte inançla, gururla ve coşkuyla daha büyük bir zaferi bekliyoruz.

O kupa gençlerimizin ellerinde yükselecek, inanıyoruz"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

