İmamoğlu'ndan kritik dava öncesi mitinge çağrı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı’nda şaibe olduğu iddiasıyla açılan ve kamuoyunda "Mutlak Butlan Davası" olarak bilinen kritik davanın duruşmasından bir gün önce Ankara Tandoğan Meydanı'ndan yapılacak olan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine çağrı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin resmi X hesabından yurttaşları mitinge davet İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu millet zalime boyun eğmez. Darbelere, tehditlere, kumpaslara, fitnelere, fesatlara pabuç bırakmaz"

İmamoğlu, yaptığı videolu davet paylaşımında, "Milletçe 14 Eylül 17.00’de Ankara’da Tandoğan Meydanı’nda buluşuyoruz" dedi.