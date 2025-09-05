İmamoğlu'ndan kararlılık mesajı: Asla vazgeçmeyeceğiz!

İmamoğlu'ndan kararlılık mesajı: Asla vazgeçmeyeceğiz!
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada kararlılık mesajı verdi. İmamoğlu "Milletimizin iradesine göz koyanlara fırsat vermeyeceğiz!" dedi.

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kararlılık mesajı verdi. Halkın iradesine göz koynalara fırsat vermeyeceklerini belirten İmamoğlu, "Asla vazgeçmeyeceğiz!" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN KARARLILIK MESAJI

Silivri'de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yurttaşa seslendi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu şunları ifade etti:

"Cesaret ve umutla, kararlılıkla, Asla vazgeçmeyeceğiz! Hakkınızı yedirmeyeceğiz! Milletimizin iradesine göz koyanlara fırsat vermeyeceğiz! Aziz Türk Milleti’nin cumhuriyet, demokrasi ve adalet kararlılığı kazanacak! Milletimizin iktidarı kurulacak, Her şey çok güzel olacak!"

