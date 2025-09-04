İmamoğlu'ndan eğitimdeki pahalılığa tepki: Özel bütçeler oluşturacağız

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP iktidarında eğitimde oluşan pahalılığa tepki gösterdi. Eğitim maliyetlerinin geçen yıla oranla yüzde 56 oranında arttığından bahseden İmamoğlu, "Okullarımızın ve öğrencilerimizin temel ihtiyaçları için özel bütçeler oluşturacağız." dedi.

İMAMOĞLU'NDAN EĞİTİMDEKİ PAHALILIĞA TEPKİ

Eğitim maliyetlerinin yüzde 56 oranında arttığını belirten İmamoğlu, devlet okullarında 'bağış' adı altında alınan kayıt paralarının bu maliyetleri arttırdığından bahserek "Bu tablo, eğitim hakkını bir ayrıcalığa, çocuklarımızın hayallerini ise aileleri tarafından satın alınması zorunlu bir hizmete dönüştürüyor. Ailelere ama en çok da ülkemizin geleceği çocuklarımıza sözümüz olsun." dedi.

"NİTELİKLİ EĞİTİMİ TAMAMEN ÜCRETSİZ YAPACAĞIZ"

Silivri'de tutuklu bulanan Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Cuhmrubaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Okullar açılıyor ama ne yazık ki ailelerimizde sevinçten çok kaygı hâkim. Çünkü eğitim maliyetleri geçen yıla göre %56 arttı. Bir çocuğun okul çantası, forması, ayakkabısı, kırtasiyesi, yemek ve ulaşım masrafı ilkokulda 31 bin lirayı, lisede 36 bin lirayı buldu. “Bağış” adı altında alınan kayıt paraları, servis ücretleri ve en karşılanması gereken en temel ihtiyaçlar bile aileler için büyük yük haline geldi.

Bu tablo, eğitim hakkını bir ayrıcalığa, çocuklarımızın hayallerini ise aileleri tarafından satın alınması zorunlu bir hizmete dönüştürüyor. Ailelere ama en çok da ülkemizin geleceği çocuklarımıza sözümüz olsun.

Milletimizin iradesiyle yönetime geldiğimizde okul öncesinden üniversiteye kadar tüm kademelerde nitelikli eğitimi tamamen ücretsiz yapacağız. Her çocuğumuzun bilimsel, demokratik, eşit, erişilebilir, yenilikçi, çağdaş ve kamusal eğitime parasız ulaşmasını güvence altına alacağız. Okullarımızın ve öğrencilerimizin temel ihtiyaçları için özel bütçeler oluşturacağız. Çünkü çocuklarımızın hayalleri satılık bir hizmet değil geleceğimizin teminatıdır."