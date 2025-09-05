İmamoğlu'ndan duygulandıran mesaj

Yayınlanma:
Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından kızının doğum gününü kutladı.

19 Mart'ta CHP'li belediyelere yönelik başlatılan operasyon kapsamında tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan kızına doğum günü mesajı gönderdi.

İmamoğlu, paylaştığı videoda, "İyi ki doğdun, iyi varsın canım kızım" diyerek duygusal bir kutlama yaptı. Mesaj, kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

