İmamoğlu 'Asrın Çapsızlığı' dedi rant projelerini tek tek sıraladı

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İstanbul'daki rant projelerine tepki gösterdi. İmamoğlu, İstanbul'un su havzalarına inşa edilen projelerin 2 milyondan fazla ek nüfusa neden olacağını belirtti.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu X'teki 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' hesabından İstanbul'daki rant odaklı inşaat projelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

İmamoğlu'nun paylaşımında, "20. yüzyılın ilk çeyreğinde… Birinci Dünya Savaşı’ndan çıkmış, kurtuluş mücadelesi vermiş ve yeni devletini kuran bir millet vardı. Anadolu’nun bozkırında, tüm teknik ve coğrafi koşulların araştırıldığı, uluslararası yarışma titizliğiyle tasarlanan Başkent Ankara yükseliyordu. Bu, yalnızca bir başkent seçimi değil; güvenlik, strateji ve geleceğe inanç veren Yüzyılın Vizyonu idi.

"KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ, SAZLIDERE BARAJI, TERKOS GÖLÜ..."

21. yüzyılın ilk çeyreğinde ise… Binlerce yıllık tarihi, uygarlıkların buluşma noktası kimliği ve Türkiye’nin gözbebeği olarak korunması gereken İstanbul’da, rant projeleriyle yok edilmek istenen bir gerçeklik var. Depremin en riskli sahası olan Küçükçekmece Gölü çevresi, İstanbul’un içme suyu hattı olan Sazlıdere Barajı ve Terkos Gölü havzası inşaat tehdidi altında.

Askeri alanlar lüks konutlara dönüştürülüyor, milyonlarca metrekare doğa ve kültürel miras beton çöplüğüne çevriliyor. Bu anlayış, zaten yükünü zor taşıyan İstanbul’a 2 milyondan fazla ek nüfus yüklemek anlamına geliyor.

Neticede; Bir tarafta çağ ötesi bir vizyonla Ankara’yı kuran irade, Diğer tarafta gözbebeğimiz İstanbul’a rant uğruna ihanet eden Asrın Çapsızlığı var. Tarihi sorumluluğumuz İstanbul’u ve Türkiye’yi bu vizyonsuzluktan korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir, refah içinde bir vatan bırakmaktır!" ifadeleri yer aldı.

