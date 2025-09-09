İmamoğlu'ndan destek mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 102. kuruluş yıl dönümü, İstanbul'da partinin iki önemli isminden gelen güçlü mesajlarla kutlanıyor. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in "Hiçbir abluka ve saldırı iktidar yürüyüşümüzü durduramaz" şeklindeki kararlı açıklamasına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Ruhen sizlerle birlikteyim" desteği geldi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partinin mevcut siyasi atmosferde karşılaştığı zorluklara dikkat çekti. Çelik, "Günaydın İstanbul. Hiçbir abluka ve saldırı Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar yürüyüşünü durduramaz. Görevimizin başındayız." ifadesini kullandı.

Çelik, bu mesajının devamında partilileri ve kamuoyunu, Genel Başkan Özgür Özel'in öncülüğünde bugün saat 14:00'te Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda yapılacak olan çelenk sunma törenine davet etti. Çelik, paylaşımını, "CHP halktır, teslim alınamaz!" sloganıyla noktaladı.

Çelik'in bu mesajına gecikmedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çelik’in paylaşımını alıntılayarak bir mesaj yayımladı. Törene fiziken katılamayacağını belirten İmamoğlu, "Bugün orda olamasam da ruhen sizlerle birlikteyim" diyerek birlik mesajı verdi.

İmamoğlu, kutlamanın önemini, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik ve vatandaşlarımızla birlikte, kuruluşun ve kurtuluşun partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin 102. yıl dönümünü kutlayacağız" sözleriyle ifade ederek partinin tarihsel misyonuna vurgu yaptı.