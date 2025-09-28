İmamoğlu'ndan coşkulu Afyonkarahisar mitingine teşekkür

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin dün akşam Afyonkarahisar’da düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi için sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayımladı. On binlerce vatandaşın katıldığı mitingte birlik mesajları verildi.

"SANDIK GELECEK, TÜRKİYE UMUT DOLU BİR YOLA GİRECEK"

İmamoğlu paylaşımında, “Sandık gelecek, Türkiye yeni ve umut dolu bir yola girecek. Teşekkürler Afyonkarahisar” ifadelerini kullandı. Mesajda mitinge katılan yurttaşların İmamoğlu için verdiği destek mesajları yer aldı.

İmamoğlu Afyon'a Atatürk'ün sözleriyle çağırdı

Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinglerinin sonuncusu Afyonkarahisar’da düzenlendi. Mitingte yurttaşlar ellerinde bayraklarla sloganlar attı. İmamoğlu’nun tutukluluk sürecine tepki gösteren katılımcılar, demokrasi ve özgürlük vurgusu yaptı.

İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Aday Ofisi hesabından yapılan paylaşım

BU AKŞAM YİNE MİTİNG VAR

CHP bu akşam 'Zeytinime dokunma' diyerek Muğla'da miting yapacak. Mitinge Tülay Hatimoğulları da katılacak.