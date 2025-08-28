İmamoğlu'ndan Beyoğlu mitingine katılan Avrupalı başkanlara teşekkür

Eurocities ve B40 üyesi şehirlerin belediye başkanları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu olan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için Türkiye'ye geldi. Avrupalı belediye başkanları, Saraçhane'deki İBB binasını da ziyaret etti.

Avrupalı belediye başkanlarının Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde İmamoğlu'nu ziyaret etme talebi ise Adalet Bakanlığı tarafından reddedildi.

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından belediye başkanlarının desteğine ilişkin şu paylaşım yapıldı:

"Silivri’den, “Altıncı Daire” adıyla kurulan ilk belediye olan Beyoğlu Belediyesi’nin meydanını dolduran cesur halkımızı selamlıyorum.

Zor zamanlarda Beyoğlu’ndaki mitingimize katılarak davamıza destek veren Avrupalı Belediye Başkanlarına ve temsilcilere de içten teşekkürlerimi sunuyorum: Barcelona Belediye Başkanı ve EuroCities Başkan Yardımcısı Jaume Collboni, Sofya Belediye Başkanı ve B40 Balkan Şehirleri Ağı Başkanı Vassil Terziev, Atina Belediye Başkanı Haris Doukas, Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Karacsony, Zagreb Belediye Başkanı Tomislav Tomašević, Timișoara Belediye Başkanı Dominic Fritz, Utrecht Belediye Başkanı ve Hollanda Belediyeler Birliği Başkanı Sharon Dijksma, Madrid Belediye Başkan Yardımcısı José Francisco Antonaya, Eurocities Genel Sekreteri André Sobczak ve Brescia Belediye Meclisi Üyesi Francesco Tomasini.

Gösterdiğiniz dayanışma, Türkiye’mizin hak ettiği demokratik gelecek için verdiğimiz mücadeleyi güçlendiriyor."