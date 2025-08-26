İmamoğlu'ndan Beyoğlu mitingine davet

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin yarın Beyoğlu'da yapacağı miting için yurttaşlara çağrı yaptı. İmmaoğlu, davet paylaşımında "Seçimle alamadıkları yerleri hileyle hurdayla almaya çalışıyorlar." dedi.

CHP her çarşamba İstanbul'da bir ilçede yaptığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin yenisini yarın Beyoğlu'nda düzenleyecek.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu tutuklular için yapılacak miting için CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, davet paylaşımı yaptı.

"MİLLETİN AKLINI VE İRADESİNİ ASLA KÜÇÜMSEMEYİN"

"Seçimle alamadıkları yerleri hileyle hurdayla almaya çalışıyor" diyen Silivri Cezaevi'ndeki Cumhurbaşkanı Adayı, yarın saat 20.30'da Beyoğlu Belediye binası önü Şişhane Meydanı'nda yapılacak mitinge yurttaşları şu ifadelerde davet etti:

"Seçimle alamadıkları yerleri hileyle hurdayla almaya çalışıyorlar. Bu milletin aklını ve iradesini asla küçümsemeyin. Beyoğlu’nda, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya bütün Beyoğlulu hemşehrilerimiz davetlidir."

whatsapp-image-2025-08-25-at-6-01-18-pm.jpeg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

