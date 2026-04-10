İmamoğlu’ndan 'ateşkes' mesajı: Uluslararası topluma çağrı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, ABD ve İran arasında varılan ateşkesin ardından Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi isimli sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"ULUSLARARASI TOPLUM SEYİRCİ KOLTUĞUNDAN KALKMALI"

İmamoğlu, yaptığı açıklamada, uluslararası topluma çağrıda bulunarak “ABD ve İsrail’in başlattığı savaşın bedelini bölge ve dünya halkları ödüyor. Kırılgan ateşkesin kalıcı olması için uluslararası toplum seyirci koltuğundan kalkmalı, sorumluluk almalıdır.” ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın arabuluculuk rolünü takdir ediyorum. Ama gerçek ihtiyaç, geçici sükûnet değil,…

“HALKALARA ACI YAŞATANLAR HAK ETTİĞİ YERİ ALACAKTIR”

Pakistan’ın arabuluculuk rolünü takdir ettiğini ifade eden İmamoğlu, “Ama gerçek ihtiyaç, geçici sükûnet değil, kalıcı barıştır. Türkiye ve tüm uluslararası aktörler tek taraflı dayatmalara boyun eğmeden diplomasiye güç vermelidir.” sözlerini sarf etti.

Ekrem İmamoğlu, “Uluslararası hukuku ihlal edenler, bu savaşı başlatanlar ve halklara acı yaşatanlar tarihte hak ettikleri yeri alacaktır.” diyerek “En kötü barış, en haklı savaştan daha iyidir” ifadelerine yer verdi.