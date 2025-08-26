İmamoğlu'ndan AKP'ye Gazze tepkisi: Siyasi hesaplar yüzünden katliamı durdurmak için sesini yeterince yükseltemedi

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP iktidarının siyasi hesaplar uğruna İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara yeterince ses çıkarmadığını ifade etti.

İmamoğlu, "Hükümetimiz, siyasi hesaplar yüzünden geri planda kalarak katliamı durdurmak için sesini yeterince güçlü bir şekilde yükseltemedi ve zayıf kaldı." dedi.

İMAMOĞLU'NDAN GAZZE PAYLAŞIMI

Filistinliler'e yönelik katliamın dozunu her geçen gün arttıran İsrail ordusu pazartesi günü Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'ne saldırı düzenledi. Saldırıda aralarında gazetecilerin de bulunduğu en az 20 kişi yaşamını yitirdi.

Konuya dair açıklama yapan İmamoğlu, "Bu dehşet, Gazze'deki insani krizin kıtlık seviyelerine ulaştığı bir dönemde yaşanıyor. Yarım milyondan fazla insan açlık çekiyor. Yüzlerce çocuk öldü bile. Hiçbir vicdan buna "normal" diyemez." dedi.

İsrail ordusunun vurduğu Nasser Hastanesi

"HÜKÜMETİMİZ SİYASİ HESAPLAR YÜZÜNDEN SESİNİ YETERİNCE GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE YÜKSELTEMEDİ"

AKP iktidarının Gazze'deki katliamlarını her geçen gün arttıran İsrail'e yeterli tepkiyi göstermediğini ifade eden İmamoğlu, "Gazze'deki çocuklar açlık, hastalık ve ihmalden ölüyor. Sorumluluk hepimizin. Ancak hükümetimiz, siyasi hesaplar yüzünden geri planda kalarak katliamı durdurmak için sesini yeterince güçlü bir şekilde yükseltemedi ve zayıf kaldı." ifadelerini kullandı.

Uluslararası hesabından paylaşımda bulunan tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"İsrail'in dün Gazze'nin güneyindeki Nasser Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında Reuters, AP, El Cezire ve Middle East Eye'dan uluslararası muhabirler de bulunuyor. Görüntülerde, kurtarma ekiplerinin hayat kurtarmaya çalıştığı sırada ikinci bir saldırının daha gerçekleştiği görülüyor. Bu dehşet, Gazze'deki insani krizin kıtlık seviyelerine ulaştığı bir dönemde yaşanıyor. Yarım milyondan fazla insan açlık çekiyor.

Yüzlerce çocuk öldü bile. Hiçbir vicdan buna "normal" diyemez. BM net: Bu insan yapımı bir felaket. Yardım konvoyları sınırda dururken, Gazze'deki çocuklar açlık, hastalık ve ihmalden ölüyor.

Sorumluluk hepimizin. Ancak hükümetimiz, siyasi hesaplar yüzünden geri planda kalarak katliamı durdurmak için sesini yeterince güçlü bir şekilde yükseltemedi ve zayıf kaldı. Gazze'de açlığa mahkûm edilen insanlar için, hem hükümet hem de muhalefet olarak, hep birlikte daha güçlü ve birleşik bir ses çıkarmalıyız. İnsanlık için, vicdan için, çocukların yaşam hakkı için bu çağrıya kulak verilmelidir."