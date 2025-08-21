İmamoğlu: Üsküdar'ı kaybettiler, İstanbul'u kaybettiler: Yakında koltuklarını da kaybedecekler!

23 Mart tarihinden bu yana tutuklu olan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu uluslararası X hesabından iktidara net sözler ile yüklendi. Dün akşamki Üsküdar mitinginden kareleri paylaşan İmamoğlu, "Üsküdar'ı kaybettiler. İstanbul'u kaybettiler. Yakında, yalan ve sindirmeyle yapıştıkları iktidar koltuklarını da kaybedecekler" dedi.

156 günden bu yana tutuklu olan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için düzenlenen mitinglerin sonuncusu dün akşam Üsküdar'da yapıldı. Binlerin katıldığı mitingte İmamoğlu'nun özgürlüğü ve seçimlerin derhal yapılması için ses yükseltildi. Henüz iddianamesi dahi yazılmayan İmamoğlu, halka sesini sosyal medya aracılığı ile duyuruyor.

Milyonlarca insanın takip ettiği X hesabından Türkiye'den erişime engellenmesinin ardından Cumhurbaşkanı adayı sosyal medya hesabı ve uluslararası hesabından açıklamalarını duyuran İmamoğlu, iktidara Üsküdar üzerinden yüklendi.

ekran-goruntusu-2025-08-21-144933.png

Dün akşamki mitingten görseller ile paylaşımda bulunan İmamoğlu, yerel seçimlerde AKP'den alınan Üsküdar ve İstanbul'u örnek vererek yakında iktidar koltuklarını da alacaklarını şu şekilde duyurdu:

Silivri'den Üsküdar'a, sesimiz asla kısılamaz. Biz, bize ait olmayanı asla çalmadık, bu milletin güvenini asla suistimal etmedik. İşte bu yüzden halk bizi seçti ve yine seçecek. Üsküdar'ı kaybettiler. İstanbul'u kaybettiler. Yakında, yalan ve sindirmeyle yapıştıkları iktidar koltuklarını da kaybedecekler. Çünkü halkın iradesi, korkudan daha güçlüdür. İftiralara, şantajlara ve adaletsizliklere direneceğiz. Bu toprağın her köşesinde özgürlük ve adalet hakim olana dek omuz omuza duracağız. O gün yakındır. Ve geldiğinde her şey güzel olacak.

gy3sdbfw8aa9hzt.jpeg

gy3sdbfxqaaftgm.jpeg

gy3sdbixmaagiio.jpeg

gy3sdbpxyae7buc.jpeg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

