İmamoğlu: Üsküdar'ı kaybettiler, İstanbul'u kaybettiler: Yakında koltuklarını da kaybedecekler!

156 günden bu yana tutuklu olan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için düzenlenen mitinglerin sonuncusu dün akşam Üsküdar'da yapıldı. Binlerin katıldığı mitingte İmamoğlu'nun özgürlüğü ve seçimlerin derhal yapılması için ses yükseltildi. Henüz iddianamesi dahi yazılmayan İmamoğlu, halka sesini sosyal medya aracılığı ile duyuruyor.

Milyonlarca insanın takip ettiği X hesabından Türkiye'den erişime engellenmesinin ardından Cumhurbaşkanı adayı sosyal medya hesabı ve uluslararası hesabından açıklamalarını duyuran İmamoğlu, iktidara Üsküdar üzerinden yüklendi.

Dün akşamki mitingten görseller ile paylaşımda bulunan İmamoğlu, yerel seçimlerde AKP'den alınan Üsküdar ve İstanbul'u örnek vererek yakında iktidar koltuklarını da alacaklarını şu şekilde duyurdu: