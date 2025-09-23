İmamoğlu paylaştı Erdoğan ve Bahçeli ayrılığını "Yakışmıyor" diyerek açıkladı

İmamoğlu paylaştı Erdoğan ve Bahçeli ayrılığını "Yakışmıyor" diyerek açıkladı
Yayınlanma:
BM zirvesi sürerken, Bahçeli'nin Türkiye, Rusya ve Çin ortaklığına ilişkin açıklamasına yorumsuz kalan Erdoğan'ın açıklamasını eleştiren Ekrem İmamoğlu'nun sözleri sosyal medyada paylaşıldı. İmamoğlu, dış politikada Erdoğan ve Bahçeli ayrılığını "Yakışmıyor" diyerek açıkladı.

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABD'de düzenlenen BM zirvesinde Cumhur'da yaşanan dış politika ayrılığını eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "taban tabana zıt iki dış politika anlayışı" içinde olduklarını ifade eden İmamoğlu, Gazze’de her gün çocuklar ölürken iktidarın siyasi geleceğini pazarlık masalarına bağlayarak gelecek planı yaptığını söyledi.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ AYRILIĞINI YAKIŞMIYOR DİYEREK AÇIKLADI

İktidardaki dış politika ayrışmasını ve Gazze yaklaşımını "Bu tablo güzel ülkeme yakışmıyor" diyerek eleştirirken paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Güçlü devlet, dünya lideri” söylemini her fırsatta tekrarlayan iktidar; bugün dış politikada zafiyet ve çelişki içinde.

Bir yanda, sadece Amerikan Başkanı ile görüşebilmek için milyarlarca dolarlık uçak alım sözü veren bir iktidar. Diğer yanda ise “ABD’den umudu kestik, yüzümüzü Rusya ve Çin’e döneceğiz” diyen iktidar ortağı. Yani aynı koalisyon içinde taban tabana zıt iki dış politika anlayışı.

Üstelik Gazze’de her gün çocuklar ölürken, siyasi geleceğinizi bağladığınız pazarlık masalarında gelecek planı yapılıyor.

Bu tablo güzel ülkeme yakışmıyor.

Bu millete yakışan; çıkar pazarlıkları değil, bağımsızlığıyla güven veren, ilkeleriyle saygı uyandıran bir dış politikadır. Ulusal çıkarla insanlık onurunu aynı anda savunabilen bağımsız bir yönetimdir.

Ve bu millet, o yönetime çok yakındır."

mamoglu-paylasti-erdogan-ve-bahceli-ayriligini-yakismiyor-diyerek-acikladi.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un 24 ilçesi dikkat: 8 saatlik elektrik kesintileri geliyor
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Türkiye
İstanbul’da terör operasyonu: IŞİD bağlantılı 7 şüpheli gözaltında
İstanbul’da terör operasyonu: IŞİD bağlantılı 7 şüpheli gözaltında
Gökçek’i aklayan bilirkişi operasyona gerekçe raporu hazırlamış
Gökçek’i aklayan bilirkişi operasyona gerekçe raporu hazırlamış