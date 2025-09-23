İmamoğlu paylaştı Erdoğan ve Bahçeli ayrılığını "Yakışmıyor" diyerek açıkladı

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABD'de düzenlenen BM zirvesinde Cumhur'da yaşanan dış politika ayrılığını eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "taban tabana zıt iki dış politika anlayışı" içinde olduklarını ifade eden İmamoğlu, Gazze’de her gün çocuklar ölürken iktidarın siyasi geleceğini pazarlık masalarına bağlayarak gelecek planı yaptığını söyledi.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ AYRILIĞINI YAKIŞMIYOR DİYEREK AÇIKLADI

İktidardaki dış politika ayrışmasını ve Gazze yaklaşımını "Bu tablo güzel ülkeme yakışmıyor" diyerek eleştirirken paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Güçlü devlet, dünya lideri” söylemini her fırsatta tekrarlayan iktidar; bugün dış politikada zafiyet ve çelişki içinde.

Bir yanda, sadece Amerikan Başkanı ile görüşebilmek için milyarlarca dolarlık uçak alım sözü veren bir iktidar. Diğer yanda ise “ABD’den umudu kestik, yüzümüzü Rusya ve Çin’e döneceğiz” diyen iktidar ortağı. Yani aynı koalisyon içinde taban tabana zıt iki dış politika anlayışı.

Üstelik Gazze’de her gün çocuklar ölürken, siyasi geleceğinizi bağladığınız pazarlık masalarında gelecek planı yapılıyor.

Bu tablo güzel ülkeme yakışmıyor.

Bu millete yakışan; çıkar pazarlıkları değil, bağımsızlığıyla güven veren, ilkeleriyle saygı uyandıran bir dış politikadır. Ulusal çıkarla insanlık onurunu aynı anda savunabilen bağımsız bir yönetimdir.

Ve bu millet, o yönetime çok yakındır."