İmamoğlu: Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yapılmaması için Yüksek Seçim Kurulu'na talepte bulunduğu ancak kabul edilmeyen CHP İstanbul 39. Olağan İl Kongresi, Bayrampaşa'daki Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde saat 13.00'da başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in konuştuğu Kongreye Silivri'de tutuklu olan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da mesaj gönderdi.

"BİZLER SİYASETİ ÜLKEYE VE MİLLETE BORCUMUZUN ÖDEMENİN BİR YOLU OLARAK GÖRÜRÜZ"

İmamoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Tam bir şeffaflık içinde gerçekleşen İstanbul İl Kongremizi ve partimizin kurultayını lekelemeye çalıştılar, başaramadılar. Cumhuriyet Halk Partililer olarak birleştik, bütünleştik ve bu kötü akla gerekli dersi verdik. Siyaseten yazdırılmış bir karara dayanarak İstanbul İl Başkanlığımızın kayyıma teslim edilmesine izin vermedik. Partililerimizin ve milletimizin iradesine sonuna kadar sahip çıktık. Olağanüstü kongremizde yeniden İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik başkanımı, yeni seçilen ilçe başkanlarımızı ve tüm yöneticileri tebrik ediyor, başarılar, kolaylıklar diliyorum. Bu onurlu mücadeleyi olağanüstü bir enerji ve özveriyle yürüten çok değerli genel başkanımız sayın Özgür Özel başta olmak üzere emek veren tüm milletvekillerimize, örgüt yöneticilerimize, delegelerimize ve partililerimize yürekten teşekkür ediyorum.

Sevgili dostlarım, Türkiye Cumhuriyeti milletin dediği olsun, yöneticiler hukukun dışına çıkmasın, seçimle gelen seçimle gitsin diye kuruldu. Cumhuriyet Halk Partisi bunun için var. Cumhuriyet Halk Partisi canımızdan aziz bildiğimiz, uğruna her mihnete severek katlandığımız baba ocağımızdır. Partimiz Cumhuriyetin neferi, halkın hizmetkarıdır. Kurucu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserinden biridir. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetin yaşayan hafızasıdır. Cumhuriyet değerlerinin yılmaz bekçisidir. Cumhuriyet Halk Partili olmak, Atatürk'ü anlamak ve içselleştirmek, onun kurduğu bu cumhuriyeti, bu aziz vatanı kayıtsız şartsız, karşılık beklemeden sevmek demektir.

Bizler siyaseti ülkeye ve millete borcumuzun ödemenin bir yolu olarak görürüz. O nedenle nice partililer gelip geçmiş, Cumhuriyet Halk Partisi hep dimdik ayakta kalmıştır. Göreceksiniz yine öyle olacak, yine öyle olacaktır. Bizler Cumhuriyetimizin kurucu ilke ve değerlerini savunmak, hayata geçirmek uğruna siyaset yapıyoruz. Şartlar ne olursa olsun, davamızdan, partimizden vazgeçmeyiz. Yolumuzdan dönmeyiz, döndürülemez. Ülkenin tüm zorlu dönemlerinde olduğu gibi yine meydanlarda, yine sokaklardayız. Yılmadan, yorulmadan cumhuriyet diyoruz, demokrasi diyoruz. Herkes için, her yerde önce adalet, önce hürriyet istiyoruz.

Herkese refah, bolluk ve bereket getirecek bir düzeni kurma mücadelesi veriyoruz. Milletin sesine ses, gücüne güç kattığımız için her türlü hukuksuzluğa, zorbalığa maruz kalıyoruz. Bütün bunlara karşı cesaretle ve sağduyuyla direnen sizlere ve tüm Cumhuriyet Halk Partililerle gurur duyuyorum. Demokrasiyi, hukuku ayaklar altına alan, yargıyı kendi emir eri gibi gören bir avuç insan amaçlarına ulaşabilmek için en büyük engelin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunun farkında. Onun için ellerindeki tüm imkanları kötüye kullanarak partimize karşı haksız ve hukuk dışı bir saldırı halindeler. Serbest ve adil seçimlerle değil, yargı kumpaslarına, iftiraya, tehdit ve şantaja dayalı mafyatik yöntemlerle iktidarda kalmanın peşindeler. Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar.

Çünkü karşılarında büyük bir millet var. Karşılarında cumhuriyet ve halkın partisi var. Karşılarında Cumhuriyet Halk Partisi var. Cumhuriyet Halk Partililer olarak gücümüzü ve haklılığımızı milletin tertemiz vicdanından, derin sağ duyusundan alıyoruz. Bu güçle, bu azimle ve bu cesaretle milletin umudu olma sorumluluğuyla çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Zindanlarda da olsak, meydanlarda da olsak halkın ve hakkın safında olacağız. Parmaklıklar ardında da kalsak, kalabalıklar arasında da olsak her daim milletin yanında olacağız.

Durmayacağız. Türkiye'yi adaletin, hürriyetin, bolluğun ve bereketin ülkesi haline getirinceye kadar. İnsanca, hakça bir düzeni kurana kadar durmayacağız. Gelecek güzel günlere inanacağız. Hep birlikte çalışacağız, hep birlikte başaracağız. İnanarak ve çalışarak Cumhuriyetin ve halkın partisini, Atatürk'ün emanetini iktidar yapacağız. Bu inanç ve kararlılıkla toplanan İstanbul İl Kongremize başarılar diliyorum. Yürekli mücadeleniz için bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Yolumuz açık olsun. Kalın sağlıcakla.

Ekrem İmamoğlu, Silivri zindanı."