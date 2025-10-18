İmamoğlu muhtarlara yazdı: Sizden kuşkum yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla organizasyon düzenledi.

19 Mart operasyonunda gözaltına alındıktan sonra iddianamesi hazırlanmadan tutuklu yargılanmasına karar verilen Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu yıl katılamadığı organizasyonda okunmak üzere muhtarlara mektup gönderdi.

"SİZSİZ DEMOKRASİMİZ YARA ALIR"

Muhtarlar, İBB Başkanvekili Nuri Aslan tarafından ağırlanırken İmamoğlu'nun okunan mektubun da şu ifadeler yer aldı:

“Kıymetli vatandaşlarımızın dert ortağı, idarenin çözüm ortağı, çok değerli muhtarlarımız; sizleri özlemle, hasretle selamlıyorum. 19 Ekim Muhtarlar Gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum. Biliyorsunuz biz, İBB tarihinde ilk kez Muhtarlık İşleri Dairesini kurmuş bir yönetimiz. Bu daireye bağlı olarak hayata geçirdiğimiz 3 şube müdürlüğü vasıtayla, muhtarlarımızın sorunlarının çözümü için rekor düzeyde bütçe ve insan kaynağı ayırdık, ayırmaya da devam ediyoruz."

"Milletle devletin, seçenle seçilenin en güzel, en sağlıklı biçimde buluştuğu yerdir muhtarlıklar. Seçimle gelen muhtarlara hak ettikleri değeri, önemi vermezsek, milli iradenin üstünlüğü fikrinden uzaklaşırız, cumhuriyetimiz ve demokrasimiz yara alır. O nedenle ben sizlerin, bölgelerinizdeki projelerimizin karar ve uygulama süreçlerinin aktif bir parçası olmanızı çok önemserim. Bunu sağlamak için ne kadar özen ve çaba gösterdiğimi de sizler çok iyi bilirsiniz.”

'İDDİANAMENİN YAZILIP YARGILAMANIN BAŞLAMASINI BEKLİYORUZ'

“Ne var ki, 19 Mart’tan bu yana, milletimizin bizlere emanet ettiği görevleri yerine getirememenin, vatandaşlarımızla ve sizlerle temas halinde olamamanın üzüntüsünü yaşıyorum. Bizler hakkında adaletli, vicdanlı bir hukuki süreç yürütülmediğini biliyor, görüyorsunuz. Bu süreç adaletli olsaydı, her şeyden önce tutuksuz yargılanırdık. Hukukun gereği olarak, dava sonuçlanıp karar kesinleşinceye kadar milletin bize emanet ettiği görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmemiz engellenmezdi."

"Nitekim geçmişte de hep böyle olmuştur. Bugün en ağır hapishane koşulları altında, çok ciddi sağlık sorunlarıyla baş başa bırakılarak, farklı şehirlerdeki hapishanelere sürgün edilerek, hakkımızdaki iddianamenin yazılıp yargılamanın başlamasını bekliyoruz. Adil yargılanmaktan başka bir talebimiz yok. Adaleti yalnızca kendimiz için de istemiyoruz. Biz herkes için her yerde, adalet ve hürriyet hâkim olsun diye mücadele veriyoruz.”

"SİZ MUHTARLARIMIZIN EN ADALETLİ ALACAĞINIZDAN KUŞKUM YOK"

“Ülkemizin tüm sorunlarının üstesinden gelebilmemizin tek bir yolu vardır. Ancak ve ancak, herkes için her yerde, adalet ve hürriyet hâkim olduğunda demokratik, refah içinde, güçlü ve mutlu bir ülke olabiliriz. Tek çare, hukukun üstünlüğünü tesis etmek ve bir an önce millete başvurmaktır. Milletimiz, partizan anlayışları dışlayarak, herkes için adalet ve hürriyet sağlama temelinde güçlü bir siyasi uzlaşmayı sandıkta gerçekleştirecek ve ülkemizin önünü açacaktır. Demokrasimizin temel taşları olan siz değerli muhtarlarımızın da bu süreçte en demokrat, en adaletli ve vicdanlı tavrı alacağınızdan hiçbir kuşkum yok."

"Sizler, muhtarlığın bürokratik boyutuyla sınırla kalmayıp, vatandaşın sorunlarının çözümünde inisiyatif üstlendiğiniz, kendinizi şehrin bir yöneticisi olarak gördüğünüz ölçüde her sorunu çok daha doğru ve kolay çözebiliriz. Bu anlayış içerisinde çalıştığınızı biliyor ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Gününüz kutlu, geleceğiniz aydınlık ve mutlu olsun. Sevgi ve saygılarımla. Ekrem İmamoğlu.”