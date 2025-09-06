İmamoğlu: Kendimi önce Allah’a sonra milletime emanet ediyorum demiştim

İmamoğlu: Kendimi önce Allah’a sonra milletime emanet ediyorum demiştim
Yayınlanma:
Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan videoda, "Kendimi önce Allah’a sonra milletime emanet ediyorum demiştim. Bu büyük millet beni hiçbir zaman yanıltmadı." ifadeleri kullanıldı.

18 Mart 2025 tarihinde önce diploması iptal edilen İmamoğlu hemen bir gün sonra kent uzlaşısı ve mali suçlar gerekçesi ile gözaltına alınmıştı. 23 Mart tarihinde hakkında tutuklama kararı verilen İmamoğlu o tarihten bu yana tutuklu.

Hakkında açılan soruşturmalar kapsamında Silivri'de duruşmalara katılan cumhurbaşkanı adayının avukatı da tutuklandı. İmamoğlu hakkında açılan davalar ile cumhurbaşkanlığı adaylığı da tehlike altında. CHP Lideri Özel, son ana kadar adaylarının İmamoğlu olduğunu birçok defa açıkladı.

Sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirilen İmamoğlu'nun adaylık kapsamında vatandaşlara seslenmek için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşımlar yapılmaya devam ediyor.

ekran-goruntusu-2025-09-06-105758.png

Bu sabah paylaşılan videoda, İmamoğlu için yapılan son mitingte vatandaşlara mikrofon uzatıldı. Paylaşılan videoya, "Kendimi önce Allah’a sonra milletime emanet ediyorum demiştim. Bu büyük millet beni hiçbir zaman yanıltmadı." notu düşüldü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
Türkiye
Milas'ın ünlü emlakçısı arabasında ölü bulundu
Milas'ın ünlü emlakçısı arabasında ölü bulundu
Samandağlılar topraklarına sahip çıkıyor: TOMA eşliğinde sökülen ağaçları köylüler yeniden dikti!
Samandağlılar topraklarına sahip çıkıyor: TOMA eşliğinde sökülen ağaçları köylüler yeniden dikti!