İmamoğlu: Kendimi önce Allah’a sonra milletime emanet ediyorum demiştim

18 Mart 2025 tarihinde önce diploması iptal edilen İmamoğlu hemen bir gün sonra kent uzlaşısı ve mali suçlar gerekçesi ile gözaltına alınmıştı. 23 Mart tarihinde hakkında tutuklama kararı verilen İmamoğlu o tarihten bu yana tutuklu.

Hakkında açılan soruşturmalar kapsamında Silivri'de duruşmalara katılan cumhurbaşkanı adayının avukatı da tutuklandı. İmamoğlu hakkında açılan davalar ile cumhurbaşkanlığı adaylığı da tehlike altında. CHP Lideri Özel, son ana kadar adaylarının İmamoğlu olduğunu birçok defa açıkladı.

Sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirilen İmamoğlu'nun adaylık kapsamında vatandaşlara seslenmek için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşımlar yapılmaya devam ediyor.

Bu sabah paylaşılan videoda, İmamoğlu için yapılan son mitingte vatandaşlara mikrofon uzatıldı. Paylaşılan videoya, "Kendimi önce Allah’a sonra milletime emanet ediyorum demiştim. Bu büyük millet beni hiçbir zaman yanıltmadı." notu düşüldü.