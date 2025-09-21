İmamoğlu hakkında açılan soruşturmaya suç duyurusu

İmamoğlu hakkında açılan soruşturmaya suç duyurusu
Yayınlanma:
Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 12 Eylül tarihinde görülen diploma davasındaki görüntüler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu hakkında, "diplomasının sahte olduğu" iddiasıyla açılan davanın duruşması 12 Eylül’de İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma esnasında kaydedilen ve sosyal medyada hayli etkili olan görüntülerin yayımlanması, yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

SAVCILIKTAN JET SORUŞTURMA

Görüntülerin sosyal medyaya servis edilmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Eylül tarihinde konuyla ilgili bir soruşturma başlattı.

AVUKATTAN SORUŞTURMAYA SUÇ DUYURUSU

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre, Avukat İsmail Sami Çakmak, başlatılan soruşturmanın basın özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı açısından ciddi sorunlar barındırdığı gerekçesiyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçe, hem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na hem de Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) sunuldu.

"YARGIYA GÖZDAĞI VERİLİYOR"

Çakmak, suç duyurusunda söz konusu soruşturmanın yargılamayı yapan hakim ile duruşmayı takip eden basın mensuplarına doğrudan bir gözdağı anlamı taşıdığını öne sürdü. Ayrıca bu soruşturmanın, mahkemenin bağımsızlığına gölge düşüreceğini ve kamuoyunu bilgilendirme hakkını kısıtlayacağını ifade etti.

TCK 277. MADDE VURGUSU

Çakmak dilekçesinde, başlatılan soruşturmanın Türk Ceza Kanunu’nun 277. maddesi kapsamında 'yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçu teşkil ettiğini de öne sürdü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

