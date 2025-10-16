İmamoğlu: Gizli tanıkların ardına sığınanlar asıl aklanması gerekenler

İmamoğlu: Gizli tanıkların ardına sığınanlar asıl aklanması gerekenler
Yayınlanma:
Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu dün akşam Sarıyer'de düzenlenen Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinginin ardından İngilizce hesabından, "Gizli tanıkların ardına sığınanlar ve beni kenara itmeye çalışanlar, asıl kendilerini temize çıkarmaları gerekenlerdir" açıklamasını yaptı.

23 Mart tarihinden bu yana tutuklu olan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin kendisi için düzenlediği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Sarıyer mitinginin ardından İngilizce hesabından paylaşımda bulundu.

DİKKAT ÇEKEN GİZLİ TANIK GÖNDERMESİ

Türkçe hesabının Türkiye'den erişime engellenmesinin ardından sosyal medya paylaşımlarını Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ve İngilizce hesabından paylaşımlarına devam eden İmamoğlu, Sarıyer mitingi sonrasında gizli tanık göndermesi yaparak bugüne kadar 1300 soruşturma geçirdiğini ve hepsinden de aklandığını söyledi.

Resim

Yargılanmasının siyasi olduğunu ve aklanması gerekenin de kendisi olmadığının altını çizen İmamoğlu, hiçbir pişmanlığı ve umutsuzluğunun olmadığını söyledi.

ekran-goruntusu-2025-10-16-110607.png

Dün Sarıyer'de, 19 Mart'tan bu yana düzenlediğimiz 62. mitingimizde, demokrasi ve adaleti savunmak için bir kez daha toplanan binlerce vatandaşa hitap ettim.

Gizli tanıkların ardına sığınanlar ve beni kenara itmeye çalışanlar, asıl kendilerini temize çıkarmaları gerekenlerdir. Altı yılda 1.300 kez soruşturuldum ve her defasında tertemiz aklandım. 48 idari ve 51 kişisel soruşturmadan tertemiz bir sicil ile çıktım.

Bu siyasi davada, aklanması gereken ben değilim. Diplomamı baskı altında iptal edenler, yargıyı siyasi intikam aracına dönüştürenler, kendilerine sürdükleri lekeyi asla temizleyemeyecekler.

Hiçbir pişmanlığım ve umutsuzluğum yok. 16 milyon insanın Belediye Başkanı olarak yaptığım her şeyden gurur duyuyorum. Ve biliyorum ki halk bu ülkenin geleceğini sandıkta geri alacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye
Meteoroloji uyardı: 3 saatte önüne katıp götürecek
Meteoroloji uyardı: 3 saatte önüne katıp götürecek
Adana halk koşusu bu görüntülerle tarihe geçti: Koşucuyu kenara çekip tartakladı
Adana halk koşusu bu görüntülerle tarihe geçti: Koşucuyu kenara çekip tartakladı