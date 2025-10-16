İmamoğlu: Gizli tanıkların ardına sığınanlar asıl aklanması gerekenler

23 Mart tarihinden bu yana tutuklu olan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin kendisi için düzenlediği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Sarıyer mitinginin ardından İngilizce hesabından paylaşımda bulundu.

DİKKAT ÇEKEN GİZLİ TANIK GÖNDERMESİ

Türkçe hesabının Türkiye'den erişime engellenmesinin ardından sosyal medya paylaşımlarını Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ve İngilizce hesabından paylaşımlarına devam eden İmamoğlu, Sarıyer mitingi sonrasında gizli tanık göndermesi yaparak bugüne kadar 1300 soruşturma geçirdiğini ve hepsinden de aklandığını söyledi.

Yargılanmasının siyasi olduğunu ve aklanması gerekenin de kendisi olmadığının altını çizen İmamoğlu, hiçbir pişmanlığı ve umutsuzluğunun olmadığını söyledi.

Dün Sarıyer'de, 19 Mart'tan bu yana düzenlediğimiz 62. mitingimizde, demokrasi ve adaleti savunmak için bir kez daha toplanan binlerce vatandaşa hitap ettim.

Gizli tanıkların ardına sığınanlar ve beni kenara itmeye çalışanlar, asıl kendilerini temize çıkarmaları gerekenlerdir. Altı yılda 1.300 kez soruşturuldum ve her defasında tertemiz aklandım. 48 idari ve 51 kişisel soruşturmadan tertemiz bir sicil ile çıktım.

Bu siyasi davada, aklanması gereken ben değilim. Diplomamı baskı altında iptal edenler, yargıyı siyasi intikam aracına dönüştürenler, kendilerine sürdükleri lekeyi asla temizleyemeyecekler.

Hiçbir pişmanlığım ve umutsuzluğum yok. 16 milyon insanın Belediye Başkanı olarak yaptığım her şeyden gurur duyuyorum. Ve biliyorum ki halk bu ülkenin geleceğini sandıkta geri alacak.