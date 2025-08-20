İmamoğlu duyurusunu yapmıştı: Yeni kız yurdu açıldı

Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından “Gençlere güzel bir haberim var. Yapımını tamamladığımız yeni yurtları hizmete açıyoruz. Üniversitelilerin barınma sorunu yaşadığı İstanbul’da gençler için kaliteli, ekonomik ve güvenli yurtlar yapmaya devam ediyoruz. Bu dönemin ilk hizmete girecek yeni yurdu Kadıköy’de olacak” diye duyurduğu yurdun açılış bugün yapıldı.

Geçen 21 Mart’ta yaşamını yitiren sinema oyuncusu Filiz Akın’ın isminin verildiği İBB Filiz Akın Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nun açılışına CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ile Filiz Akın’ın ailesi katıldı.

"SİLİVRİ'DEN UMUT VERMEYE DEVAM EDİYOR"

Konuşmasına, Akın’a rahmet dileyerek başlayan Nuri Aslan da şöyle konuştu:

Bugün İstanbul’umuzun seçilmiş Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, ne yazık ki aramızda değil fakat fiziken yanımızda olamasa da aklı ve kalbi burada. Hepinize Ekrem Başkan’ımızın selamlarını getirdim. ‘Gençlerimiz hiç merak etmesin, ben orada da olsam burada da olsam hep onların yanındayım’ diyor. Ekrem Başkan’ımız Silivri’den bile bize umut vermeye, hizmet azmimizi perçinlemeye, İstanbul ve Türkiye için tüm imkanlarıyla çalışmaya devam ediyor. İki gün önce Beyoğlu’nun evladı, Beyoğlu Belediyesi’nden emekli bir dedenin torunu, Beyoğlu Belediyesi’nden emekli bir babanın oğlu, benim de kardeşim İnan Güney Başkan’ımız ve alın terleriyle çalışan yol arkadaşlarımız tutuklandılar. Yaşadığımız bu süreçte hukuksuz uygulamaların son bulması, tüm yol arkadaşlarımızın görevlerine dönmesi en büyük temennimiz. O güne kadar hiç yorulmadan çalışmaya, halkımız için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.

Filiz Akın Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’yla İstanbul’daki yurt sayısını 15’e yükselttiklerini söyleyen Aslan, şu ifadeleri kullandı:

Bu Ekrem Başkanımız için de İstanbul’un tüm muhafızları için de tarifsiz bir mutluluk. Nedenini biraz açmak isterim. 2019’da Ekrem Başkanımız göreve geldiğinde ‘üniversite cenneti’ diye tabir edebileceğimiz, gençlerimizin en güzel yuvası olması gereken İstanbul’umuzda üniversite öğrencilerimizin yararlanabileceği İBB’ye ait bir yurt yoktu. Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı sürerken 1921 yılında ‘Eğitim Kurultayı’ düzenlemesinin 100’üncü yılında, onun ışığından ve vizyonundan giderek Ekrem Başkanımızın kararıyla İBB’de ilk kez yurtlar açılmaya başlandı. 5 bin 906 öğrenciye hizmet verebilecek kapasiteye ulaştık. 2025-2026 akademik yılında, Şişli’de yapımı biten Zübeyde Hanım Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nu da hizmete açacağız. Bu yurdumuzda da 326 öğrencimize ev sahipliği yapacağız. 2029 yılına kadar kapasitemizi 15 bin öğrenciye çıkarmayı hedefliyoruz.

"TÜM ENGELLEME ÇABALARINA RAĞMEN GENÇLERE EL UZATIYORUZ"

Tüm engelleme çabalarına karşı sadece yurtlarla değil; burslarımızla, istihdam ve psiko-sosyal desteklerimizle bulduğumuz her fırsatta, hayatın her alanında gençlerimize ve çocuklarımıza bir el uzatıyoruz. Bugün yurtlarımızda kalan öğrencilerimiz, yarının belediye başkanları, yargıçları, cumhurbaşkanları olacaklar. En büyük dileğim, tüm kararlarını merhametle, vicdanla, hakkaniyetle ve adaletle almaları. Bizim umudumuz var. Umudumuz gençlerimizdir. Bugün burada olamayan, hukuksuzca tutuklu bulunan İBB Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na ve haksızlığa uğrayan tüm yol arkadaşlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Filiz Akın Kız Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdumuz hayırlı uğurlu olsun.

"EKREM BAŞKANIMIZIN VİZYONUNU KADIKÖY'E KAZANDIRACAĞIZ"

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı da konuşmasında özetle şunları söyledi:

“Ekrem Başkanımız 2019 yılında İBB Başkanı seçildiğinde İBB’ye bağlı öğrenci yurdu sayısı sıfırdı. Tıpkı kreşlerde olduğu gibi… Bugün ise İstanbul genelinde kız ve erkek yurdu olarak toplamda 14 yükseköğrenim yurdu hizmet veriyor. 2023 yılında Hasanpaşa Mahallemizde, Gazhane’nin hemen üstünde kalan sokakta daha önce cemaate tahsis edilen bir binayı Ekrem Başkan, tekrar İBB bünyesine alarak Zeren Ertaş Kız Yurdu’nu açmıştı. Açılışına hep birlikte katılmıştık. Bugün burada gördüğünüz bu pırıl pırıl bina, eskiden İSKİ’ye ait olan bir vezneydi ve Ekrem Başkanımızın vizyonuyla şimdi Kadıköyümüze kazandırılıyor. Buradan bir kez daha Ekrem Başkanımıza teşekkür ediyorum, o büyük vizyonuyla Kadıköy’ün kalbinde kız öğrencilerimize böyle bir yurt yaptığı için. Silivri’de hem Ekrem Başkanımıza hem diğer belediye başkanlarımıza hem tutuklu bürokratlarımıza, meclis üyelerimize, Kadıköy’den kocaman bir alkış gönderiyoruz sizlerden. Onlar, Silivri’de hücrede kalarak bu süreçte yaşıyorlar. Biz diğer belediye başkanları da onların hiçbir şekilde boşluğunu yaratmadan inadına daha çok çalışıyoruz.”

Merhum Filiz Akın’ın eşi Sönmez Köksal ise, “İlk önce kız yurdu vizyonuyla yola çıkan Sayın seçilmiş Belediye Başkanımız İmamoğlu’na buradan ben de saygı ve sevgilerimi iletmek istiyorum. Muhterem Dilek Hanımefendinin bu duygularımı kendisine ileteceğinden eminim. Hem bu güzel binayı vizyon olarak gerçekleştiren hem de daha sonra Filiz Akın adını verme yolundaki bütün karar süreçlerine katılan bütün belediye mensuplarını tebrik ediyorum ve aile olarak kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.