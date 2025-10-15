İmamoğlu cezaevinden 'metro' müjdesi verdi

İmamoğlu cezaevinden 'metro' müjdesi verdi
Yayınlanma:
İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye-Göztepe Metro Hattı'ndaki çalışmaların hızla ilerlediğini ve sona yaklaşıldığını duyurdu.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, metro inşaatlarındaki son duruma dikkat çekerek, çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade etti. İmamoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Raylar kaynıyor, metro yapımları hızla devam ediyor" sözleriyle başlayan İmamoğlu, özellikle Ümraniye-Göztepe Metro Hattı'ndaki ilerlemeye dikkat çekerek, "Ümraniye Göztepe Metrosu'nda sona geliniyor" bilgisini verdi.

İktidara yakın gazete İmamoğlu'na açılan davayı haksız bulduİktidara yakın gazete İmamoğlu'na açılan davayı haksız buldu

"CEZAEVİNDE TUTULAN BÜTÜN ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜRLER"

Paylaşımının devamında, projenin hayata geçmesinde emeği olanlara teşekkür eden İmamoğlu, hem sahada çalışan binlerce emekçiyi hem de kendisi gibi cezaevinde bulunan çalışma arkadaşlarını andı. İmamoğlu, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Metro projeleri için yerin altında çalışan binlerce çalışanımıza, bu projelerde ciddi emeği olan ve şu an hukuksuzca cezaevinde tutulan bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkürler."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

