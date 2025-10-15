İktidara yakın gazete İmamoğlu'na açılan davayı haksız buldu
Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Beykoz Belediyesi 'nin AKP'li Meclis Üyesi Serkan Şahin'in kendisine gösterdiği tepkiye “Çirkin siyasetine devam et, sen bayağı çirkinsin” sözleriyle cevap vermesi üzerine hazırlanan iddianame Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Davada ilk duruşmanın 27 Şubat 2026 saat 10.00’da Bakırköy Adalet Sarayı’nda yapılacağı ifade edildi.
İKTİDARA YAKIN GAZETE İMAMOĞLU'NA AÇILAN DAVAYI HAKSIZ BULDU
Türkiye Gazetesi yazarı Atilla Yayla, kamuoyunda 'Çirkin Davası' olarak bilinen davayı köşesine taşıdı. CHP'li kurmayların sıklıkla dile getirdiği ancak uygulama süreçlerini eleştirdiği yargılama süreçlerine ilişkin benzer bir yorum yapan Yayla, hukukun hâkimiyetinin olduğu bir ülkede hiç kimsenin hukuk karşısında bir dokunulmazlık zırhı taşımayacağını yazdı.
Mali suçlar soruşturması kapsamında İmamoğlu'nun yargılanmasının hukukun olağan akışının sonucu olduğunu ifade eden Yayla, İmamoğlu'nun yüzleştiği veya yüzleşmek mecburiyetinde kaldığı her dava için aynı şeyleri söylemenin zor olduğunu söyledi.
Çirkin Davası'nı da bunlardan biri olarak gören Yayla şunları yazdı:
"ORTADA DAVA KONUSU BİR HAKARET YOK"
"Biri toplumda tanınırlığa sahip diğeri o kadar meşhur olmayan iki siyasi şahsiyet arasında nispeten sert bir diyalog vuku bulmuş.
Bana kalırsa ortada dava konusu olması gereken bir hakaret yok. İmamoğlu’nun kullandığı “çirkin” kelimesi ne hakaret ne de aşağılama teşkil eder. İki kişi arasında bir diyalog yaşanmış ve her iki taraf da kendi bakışını ifade etmiş. Birisi bir diğerine “çirkin” derse ve onun “çirkin siyaset” yaptığını söylerse yapılması gereken o kişinin diğerine “asıl çirkin sensin”, “çirkin olan senin yaptığın siyaset” demesi ve yoluna devam etmesidir. Başka bir deyişle, olayın orada sonlanmasıdır.
Bırakalım insanlar sert de olsa birbirlerini eleştirebilsinler ve eleştirilere cevap verebilsinler. Uzun vadede, bu, hem ifade özgürlüğünün korunması hem de sağlıklı bir demokratik toplumsal hayatın oluşabilmesi açısından çok önemli."