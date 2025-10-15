İktidara yakın gazete İmamoğlu'na açılan davayı haksız buldu

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Beykoz Belediyesi 'nin AKP'li Meclis Üyesi Serkan Şahin'in kendisine gösterdiği tepkiye “Çirkin siyasetine devam et, sen bayağı çirkinsin” sözleriyle cevap vermesi üzerine hazırlanan iddianame Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Davada ilk duruşmanın 27 Şubat 2026 saat 10.00’da Bakırköy Adalet Sarayı’nda yapılacağı ifade edildi.

İKTİDARA YAKIN GAZETE İMAMOĞLU'NA AÇILAN DAVAYI HAKSIZ BULDU

Türkiye Gazetesi yazarı Atilla Yayla, kamuoyunda 'Çirkin Davası' olarak bilinen davayı köşesine taşıdı. CHP'li kurmayların sıklıkla dile getirdiği ancak uygulama süreçlerini eleştirdiği yargılama süreçlerine ilişkin benzer bir yorum yapan Yayla, hukukun hâkimiyetinin olduğu bir ülkede hiç kimsenin hukuk karşısında bir dokunulmazlık zırhı taşımayacağını yazdı.

Mali suçlar soruşturması kapsamında İmamoğlu'nun yargılanmasının hukukun olağan akışının sonucu olduğunu ifade eden Yayla, İmamoğlu'nun yüzleştiği veya yüzleşmek mecburiyetinde kaldığı her dava için aynı şeyleri söylemenin zor olduğunu söyledi.

Çirkin Davası'nı da bunlardan biri olarak gören Yayla şunları yazdı:

"ORTADA DAVA KONUSU BİR HAKARET YOK"